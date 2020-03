Ozzy et Sharon Osbourne invité sur Abc’s ‘The Conners’

Ozzy et Sharon Osbourne sera invité comme eux-mêmes sur l’épisode du 17 mars “Les Conners”. Titré “Barbes, barbus et robots”, l’épisode voit Harris en tant que patron de Darlene après que sa mère, désespérément à la recherche d’argent, ait trouvé un emploi chez Price Warehouse Jackie décide de prendre sa relation “thrupple” avec Ron et Janelle (des invités de prestige Clark Gregg et Jennifer Gray) au niveau suivant, et Ben se fait taquiner après avoir rasé sa barbe pour paraître plus net aux annonceurs potentiels du magazine.

“Barbes, barbus et robots” sera diffusé le mardi 17 mars sur abc de 20 h 00 à 20 h 30 EDT. Les épisodes peuvent également être visionnés le lendemain sur demande et sur Hulu.

Les stars de la série John Goodman comme Dan Conner, Laurie Metcalf comme Jackie Harris, Sara Gilbert comme Darlene Conner, Lecy Goranson comme Becky Conner-Healy, Michael Fishman comme D.J. Conner, Emma Kenney comme Harris Conner-Healy, Ames McNamara comme Mark Conner-Healy et Jayden Rey comme Mary Conner.

Les invités en vedette sont Jay R. Ferguson comme Ben, Clark Gregg comme Ron, Jennifer Gray comme Janelle, Denisse Ojeda comme Sheila, et Ozzy Osbourne comme lui-même et Sharon Osbourne comme elle-même.

“Barbes, barbus et robots” a été écrit par Bruce Helford et Bruce Rasmussen et Dave Caplan et réalisé par Gail Mancuso.

“Les Conners” est produit par Tom Werner, de même que Sara Gilbert, Bruce Helford, Dave Caplan, Bruce Rasmussen et Tony Hernandez. Bruce Helford, Dave Caplan et Bruce Rasmussen sont également écrivains. La série est de Sara + Tom.



Regardez qui vient à Lanford ce mardi! ?

Publié par The Conners le jeudi 12 mars 2020

