Ozzy et Sharon Osbourne parmi les présentateurs des Grammy Awards de ce week-end

Sharon Osbourne révélé sur l’épisode d’aujourd’hui d’elle CBS talk show “Le discours” qu’elle et son mari, légendaire chanteur de heavy metal Ozzy Osbourne, remettra un prix à la 62e conférence annuelle Grammy Awards, qui doit avoir lieu ce dimanche 26 janvier. Sharon sera également co-hôte du fonctionnaire “Grammy Red Carpet Live” spécial avec “Entertainment Tonight” hôtes Kevin Frazier et Keltie Knight à 19 heures. ET / 16 heures PT activé CBS et CBS All Access.

La cérémonie de remise des prix sera diffusée en direct depuis le Staples Center, diffusée en direct en HDTV et en son surround 5.1 sur le Réseau de télévision CBS, à 20 heures. ET / 17 h PT. Un flux en direct de l’émission sera également disponible pour CBS All Access les abonnés. Grammy.com accueillera une cérémonie de première avant le spectacle, à partir de 15h30. ET / 12: 30 heures PT avec hôte Imogen Heap avec des présentateurs Esperanza Spalding et Jimmy Jam livrer le premier tour de Grammy trophées.

AEROSMITH se produira cette année Grammy Awards cérémonie, qui sera à nouveau animée par le chanteur R&B Alicia Keys.

Le 62e Prix ​​Grammy des nominations ont été annoncées pour les 84 catégories le 20 novembre 2019.

Comme pour les autres récompenses, la majorité des récompenses ne sont pas réellement télévisées.



