Ozzy Osbourne a partagé les coulisses de "Under the Graveyard"

Ozzy Osbourne a été plus actif ces derniers mois que ces dix dernières années grâce à l'enregistrement de son nouvel album en tant que soliste Ordinary Man. Il y a quelques jours, le "Prince of Darkness" a sorti la vidéo de son premier single "Sous de Cimetière." Maintenant, l'ancien membre de Black Sabbath a partagé les coulisses pour donner à ses fans une nouvelle vision de son nouveau projet.

Les stars vidéo semi-autobiographiques Jack kilmer en tant que jeune Ozzy, qui, en 1979, Il subit un voyage brutal à travers des drogues et des excès dont il est sauvé de l'abîme par Sharon Osbourne, joué par Jessica Barden.

"Il a raccroché après Black Sabbath, je pense que le groupe l'a viré, puis je pense qu'il était prêt à abandonner la vie", dit Kilmer dans le nouveau clip dans les coulisses. "C'est alors que Sharon est entré dans sa vie, comme un ange, l'a sauvé, l'a ressuscité."

Dans une autre partie du clip, Barden explique comment Sharon Osbourne voulait que l'actrice interprète une version plus jeune d'elle-même. Il y a aussi un clip amusant du réalisateur Jonas Akerlund expliquant à Kilmer comment mieux jeter les objets depuis le balcon de l'hôtel où la piscine a été enregistrée.

Kilmer propose également un fait intéressant sur les options de costumes dans le clip, en particulier une scène dans laquelle il porte une robe: «Pour empêcher Ozzy d'aller et de se détruire, Sharon volerait ses vêtements. Il a donc pris les robes, les a mises et est allé rencontrer ses amis. »

"Under the Graveyard" a été suivi de "Straight to Hell", une chanson qu'il a faite avec Slash, et les deux chansons apparaîtront sur le nouvel album d'Osbourne qui sortira au début de l'année prochaine. Osbourne a créé Ordinary Man avec le producteur Andrew Watt, qu'il a rencontré après avoir collaboré avec Post Malone sur "Take What You Want".