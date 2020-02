Ozzy Osbourne a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2003

Ce 13 février 2020, le premier album de Black Sabbath a un demi-siècle. Après ces années de jeunesse, le rock a passé le projet de loi à ses membres, en particulier le grand Ozzy Osbourne, depuis le début de l’année a commencé des rumeurs selon lesquelles il était sur son lit de mort et plus tard je dirais au monde que Je combattais la maladie de Parkinson et apparemment cette condition n’est pas nouvelle pour lui.

Dans une récente interview Los Angeles Times l’a fait, la légende du métal a avoué que cette maladie était diagnostiquée depuis 2003 et que tout ce temps ne l’a pas empêché de vivre sa vie normalement, de composer de la nouvelle musique et de jouer avec Black Sabbath et en solo partout dans le monde. Tout comme elle, Ozzy a également mentionné qu’au cours de ces années, elle s’était moquée de la mort et n’avait pas peur d’elle.

“Je ne meurs pas de Parkinson”Ozzy a déclaré dans l’interview. «J’ai travaillé avec lui pendant presque toute ma vie. J’ai triché la mort tant de fois. Si vous lisez demain: “Ozzy Osbourne ne s’est pas réveillé ce matin”, vous ne diriez pas: Dios My God! “. Vous direz: “Eh bien, il l’a finalement atteint”.

“Le prince des ténèbres” a déclaré avoir pris des médicaments pour soulager les tremblements qui accompagnent la maladie de Parkinson, mais que le médicament lui-même peut entraîner une perte de mémoire à court terme, il s’agit donc probablement des dernières présentations en direct.

Ozzy Osbourne vient de sortir un nouvel album studio, Ordinary Man, et partira en tournée pour le promouvoir en mai, mais il a également dit qu’il ne retournera sur scène que s’il est physiquement assez bien, faisant référence à une déclaration qu’il a faite récemment sur le tapis rouge des Grammy Awards. “Je ne veux plus sortir tant que je ne suis pas prêt, je veux être bien pour mon membre de la famille et pour mes fans.”