Ozzy Osbourne annule les dates “ No More Tours 2 ” en Amérique du Nord 2020

Ozzy Osbourne2020 Amérique du Nord “No More Tours 2” a malheureusement été annulé pour permettre au légendaire chanteur de heavy metal de se remettre de divers problèmes de santé auxquels il a été confronté au cours de la dernière année. Cette décision a été prise pour accueillir les fans qui détenaient des billets pour des spectacles reprogrammés et qui ont été invités à changer plusieurs fois de plan. Suite aux obligations promotionnelles de son nouveau “Homme ordinaire” album (sortie le 21 février), Osbourne se rendra en Europe pour des traitements supplémentaires.

“Je suis tellement reconnaissant que tout le monde ait été patient parce que j’ai eu une année de merde,” Osbourne m’a dit. “Malheureusement, je ne pourrai me rendre en Suisse pour un traitement qu’en avril et le traitement dure six [to] huit semaines.

“Je ne veux pas commencer une tournée puis annuler des concerts à la dernière minute, car ce n’est tout simplement pas juste pour les fans. Je préfère qu’ils obtiennent un remboursement maintenant, et quand je fais la tournée nord-américaine sur la route, tous ceux qui ont acheté un billet pour ces spectacles seront les premiers à acheter des billets à ce moment-là. “

Les remboursements sont disponibles au point de vente d’origine. Tous les remboursements, y compris les frais, seront retournés directement à la carte de crédit utilisée. De plus, les détenteurs de tickets qui ont acheté “No More Tours 2” les billets auront un premier accès aux billets lors de l’annonce de la prochaine tournée.

Plus tôt ce mois-ci, Ozzy a révélé au Los Angeles Times que sa maladie de Parkinson, avec laquelle il avait été rendu public pour la première fois en janvier, avait en fait été diagnostiquée pour la première fois en 2003.

“Je ne meurs pas de la maladie de Parkinson. J’y ai travaillé presque toute ma vie”, a-t-il déclaré. “J’ai triché la mort tant de fois. Si demain tu lis”Ozzy Osbourne je ne me suis jamais réveillé ce matin, ‘tu n’irais pas,’ Oh, mon Dieu! ‘ Vous diriez: “Eh bien, il l’a finalement rattrapé.” “

Ozzy, qui a noté que les médicaments qu’il prend pour les tremblements peut causer une perte de mémoire à court terme, a subi une chirurgie du cou pour corriger une vieille blessure qu’il a aggravée au début de l’année dernière, le forçant à rester sur la route pour toute l’année 2019.

“Ce fut une carrière assez incroyable et intéressante”, a-t-il déclaré Los Angeles Times. “Les gens m’ont radié maintes et maintes fois, mais j’ai continué à revenir et je vais en revenir.

“Quand? Je ne sais pas”, a-t-il dit. À propos du retour sur scène, il a ajouté: “Je ne veux pas y retourner avant d’être prêt.”

le SABBAT NOIR la femme du chanteur Sharon expliqué dans une interview sur “Bonjour Amérique” cette Ozzy a “PRKN 2, qui est une forme de Parkinson. Il y a tellement de types différents de Parkinson. Ce n’est pas une condamnation à mort par n’importe quel effort d’imagination, mais cela affecte certains nerfs de votre corps. C’est comme si vous passiez une bonne journée, une bonne journée puis une très mauvaise journée. “

Ozzy se rendra en Suisse pour voir un spécialiste de son état. Il a ajouté qu’il éprouvait d’autres symptômes qui peuvent ou non provenir de la maladie de Parkinson, en disant: «J’ai eu un engourdissement dans ce bras pour la chirurgie; mes jambes continuent de refroidir. Je ne sais pas si c’est la maladie de Parkinson ou quoi, vous sais, mais c’est – voyez, c’est le problème. Parce qu’ils ont coupé les nerfs lors de la chirurgie. Je n’avais jamais entendu parler de douleur nerveuse, et c’est une sensation étrange. “

Le mois dernier, Ozzy a dit au Royaume-Uni Kerrang! magazine qu’il pense beaucoup à la mort, mais il ne s’en fait pas. “Je ne serai pas ici d’ici 15 ans ou peu, pas beaucoup plus longtemps, mais je ne m’y attarde pas”, a-t-il expliqué. “Ça va nous arriver à tous.

“Suis-je heureux maintenant? Non. Je n’ai pas ma santé”, a-t-il poursuivi. “Cette chose m’a frappé la merde, mec, mais je suis toujours là. En fait, je m’inquiétais pour [death] plus quand j’étais plus jeune que maintenant. J’essaie juste d’apprécier les choses autant que possible, même si c’est tellement dur parfois. “