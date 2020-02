Ozzy Osbourne annule sa tournée 2020, citant des problèmes de santé

Ozzy Osbourne a annulé sa tournée 2020. Le communiqué de presse annonçant l’annulation fait état de problèmes de santé et indique qu’il va bientôt chercher un traitement en Europe. Le mois dernier, Osbourne a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson. Les remboursements sont disponibles au point d’achat.

“Je suis tellement reconnaissant que tout le monde ait été patient parce que j’ai eu une année de merde”, a déclaré Osbourne dans un communiqué. Il ajouta:

«Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre en Suisse pour un traitement

jusqu’en avril et le traitement dure six à huit semaines. Je ne veux pas

commencer une tournée, puis annuler les spectacles à la dernière minute, car c’est juste

pas juste pour les fans. Je préfère qu’ils obtiennent un remboursement maintenant et quand je le fais

la tournée nord-américaine sur la route, tous ceux qui ont acheté un billet

pour ces spectacles seront les premiers à acheter des billets à

ce temps.”

Le nouvel album d’Osbourne Ordinary Man sort ce vendredi.

.