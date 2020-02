Ozzy Osbourne annule sa tournée en Amérique du Nord

Comme cela a été toute sa vie, les cinq derniers mois de la vie du légendaire musicien de heavy metal, Ozzy Osbourne, ont été des montagnes russes d’émotions. Des meilleures nouvelles qu’un fan peut attendre en tant que nouvelle musique, au pire comment savoir qu’un de vos musiciens préférés est diagnostiqué avec une maladie dégénérative. Maintenant, l’un des pires vient, celui qui confirme que les choses ne vont pas bien: Ozzy Osbourne cannelle toute sa tournée en Amérique du Nord pour chercher des traitements médicaux.

Pour arriver à ce moment, nous devons retourner en octobre, date à laquelle Post Malone a suggéré une collaboration à Ozzy sur son dernier album Hollywood’s Bleeding, ce qui lui donnerait envie de faire de la musique une fois de plus. À partir de ce moment, la bonne nouvelle viendra. Osbourne retournerait au studio pour enregistrer son prochain album Ordinary Man. Novembre viendrait voir son premier matériel en neuf ans “Under The Graveyard” et plus tard “Straight To Hell”. Décembre verrait la sortie de la vidéo “Under The Graveyard”, dans laquelle elle est exposée dans une petite autobiographie d’amour et de drogue.

La nouvelle année commencerait avec le pied droit en lançant son incroyable collaboration avec Elton John dans “Ordinary Man”, une chanson qui donne son nom à son album dans lequel Ozzy Osbourne se rend amoureux de sa femme Sharon. Une chanson aussi bonne que nous ne pourrions jamais l’imaginer. Mais ce début d’année ne se terminera pas comme nous l’attendons tous. Fin janvier, Ozzy a révélé la terrible nouvelle qu’il souffrait de la maladie de Parkinson depuis 2003, un trouble chronique de l’une des parties du cerveau qui contrôle le système moteur et se manifeste par la perte progressive de la capacité de coordonner les mouvements. Quelques jours après, la légende de Black Sabbath est sortie pour dire: “Je n’ai pas beaucoup de temps.”

Sans beaucoup plus de nouvelles de ce moment, Ozzy Osbourne a quitté l’après-midi du 17 février pour annuler toute sa tournée en Amérique du Nord. Dans un communiqué, il a expliqué les raisons de son annulation:

«Je suis très reconnaissant que tout le monde ait été patient parce que j’ai eu une année de merde. Malheureusement, je ne pourrai pas arriver en Suisse pour un traitement avant avril, et le traitement dure entre six et huit semaines.

Je ne veux pas commencer une tournée puis annuler des spectacles à la dernière minute, car ce n’est pas juste pour les fans. Je préfère obtenir un remboursement maintenant et quand je vais en Amérique du Nord, tous ceux qui ont acheté un billet pour ces spectacles seront les premiers à acheter des billets à ce moment-là. »

La seule chose qui nous fait nous accrocher à Ozzy va continuer à jouer et qu’il a encore du temps pour du bon métal, est que sa tournée en Europe se tient toujours comme prévu à l’origine. Apparemment, ce n’est que pour sa visite en Suisse à la recherche d’un bon traitement médical. Espérons que tout se passe bien pour le maître du hard metal.