Ozzy Osbourne annule sa tournée nord-américaine alors que la situation sanitaire empire

Ozzy Osbourne annule ses dates de tournée en Amérique du Nord en raison de son état de santé actuel.

Le site officiel d’Ozzy Osbourne a partagé la nouvelle avec les fans avec une déclaration officielle d’Ozzy. La décision d’annuler a été prise pour accueillir les fans qui détenaient des billets pour des spectacles reprogrammés.

“Je suis tellement reconnaissant que tout le monde ait été patient parce que j’ai eu une année de merde”, lit-on dans la déclaration d’Osbourne. “Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre en Suisse pour un traitement avant avril, et le traitement dure de six à huit semaines.”

“Je ne veux pas commencer une tournée, puis annuler des spectacles à la dernière minute, car ce n’est tout simplement pas juste pour les fans. Ozzy dit qu’il préfère que les fans obtiennent leurs remboursements maintenant et rachètent des billets lorsque la tournée nord-américaine reprendra.

Les fans avec des billets reprogrammés recevront la première préférence pour les achats de billets lorsque les nouvelles dates de tournée seront prêtes.

Les détenteurs de billets recevront un remboursement de leur point de vente d’origine. Tous les remboursements, y compris les frais, seront retournés directement aux fans de cartes de crédit utilisées pour acheter le billet.

Ozzy a révélé en janvier qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson. Il a admis à l’époque qu’il avait de bons et de mauvais jours. Dans une interview accordée à Good Morning America, il a déclaré à des hôtes que 2019 était «la pire, la plus longue, la plus douloureuse et la plus misérable année de ma vie».

Il a été mis à l’écart pendant une grande partie de 2019 alors qu’il se remettait d’une chute à la maison. Cette chute a aggravé une vieille blessure et l’a empêché de pouvoir performer une bonne partie de l’année dernière.

Osbourne a déclaré qu’il devait subir une intervention chirurgicale après la chute qui a nécessité 15 vis dans la colonne vertébrale. Son diagnostic de Parkinson est venu à ce moment-là. La maladie de Parkinson est un trouble progressif et incurable du système nerveux qui peut affecter le mouvement et créer des tremblements et de la raideur chez les personnes atteintes.

L’album d’Ozzy’s Ordinary Man sort le 21 février.