Ozzy Osbourne annule son apparition sur Sxsw

Suite aux récentes annulations de grandes sociétés, artistes, maisons de disques et studios en raison de la menace persistante du coronavirus, Ozzy Osbourne a également décidé d’annuler sa comparution à Sud par sud-ouest (SXSW).

Organisateurs de SXSW ont déclaré que pour l’instant le festival annuel de musique, de technologie et de divertissement à Austin, au Texas, se déroulerait comme prévu du 13 au 22 mars, mais ont déclaré qu’ils surveillaient la situation et collaboraient avec des agences locales, étatiques et fédérales.

Appels pour SXSW d’annuler la conférence ont augmenté au cours de la semaine dernière, avec une Change.org pétition exhortant les organisateurs de l’événement à débrancher maintenant plus de 50 000 signatures.

Osbourne devait participer SXSW à l’appui de la projection en avant-première mondiale de “Biographie: Les neuf vies d’Ozzy Osbourne”, un documentaire spécial de deux heures explorant les nombreuses vies et la carrière de dix ans de la légende du rock qui sera diffusée cet été sur A&E.

le “Les neuf vies d’Ozzy Osbourne” le documentaire retracera sa vie depuis son enfance dans la pauvreté et son temps en prison jusqu’à SABBAT NOIR et carrière solo réussie, pour devenir l’un des plus anciens hommes d’État du rock et un papa de télévision adorable du 21e siècle. Au cours de son voyage, Ozzy n’a cessé de se réinventer ainsi que sa carrière pour se propulser vers plus de succès. Comme le Grammy-l’artiste lauréat a 70 ans, il réfléchit aux détails intimes de ses succès, de ses échecs et de sa capacité unique de survie et de persévérance. Le documentaire propose également des interviews de Sharon, Kelly et Jack Osbourne ainsi que des amis et collègues musiciens, y compris Rick Rubin, Ice-T, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis, Post Malone et plus.

