Ozzy Osbourne devient anarchique dans sa nouvelle vidéo pour “Straight to Hell”

Il y a quelques jours, certains médias ont annoncé que “Le prince des ténèbres”, le mythique Ozzy Osbourne, se battait pour sa vie. Même chose qui a dû partir pour refuser sa fille Kelly Osbourne. Ozzy n’a rien dit à ce sujet, mais aujourd’hui il vient de lancer le test qu’il est meilleur que jamais. Avec le deuxième (ou septième) air qu’il a capturé fin 2019, un nouvel album a été monté et il est maintenant en train de diffuser des vidéos sur ses rolas. C’est maintenant au tour de “Straight to Hell” d’avoir sa vidéo, celle qui est venue comme une ode à l’anarchie.

“Straight to Hell” est le deuxième single de son prochain album solo, Ordinary Man, qui sortira en février de cette année. Ce rôle a été contribué par son ami et guitariste de Guns N ‘Roses Slash. Pas pour rien, c’est assez bon, avec ces riffs de guitare classiques que Slash domine, Ozzy aime et bien sûr, tous ses fans.

Dans la vidéo intense, Ozzy Osbourne est au centre d’une manifestation anarchiste. Comme le clip “Under the Graveyard”, le clip “Straight to Hell” est une offre de film. C’est une vidéo dans laquelle on peut voir un Ozzy mieux que jamais. Démontrer que les valeurs du rock sont encore bien dans son âme quand il chante la chanson tandis que les anarchistes entrent en collision avec la police anti-émeute autour de lui. Depuis le début de la vidéo, elle a l’air emblématique, sombre, comme nous aimons voir le “Prince des Ténèbres”.

La vidéo et la chanson sont un vrai bijou, cependant, le sentiment de revoir Ozzy Osbourne à un niveau aussi artistique est le meilleur que nous laisse l’actualité d’aujourd’hui. Les premiers mois de 2019 ont été très durs pour la rock star. Un accident l’a laissé sur le point de ne plus pouvoir marcher et souffrait d’une dépression très grave.

Mais heureusement, l’année ne se terminerait pas de la même façon pour lui. Grâce à la collaboration qu’il a faite avec le rappeur Post Malone sur la chanson “Take What You Want”, il a voulu refaire de la musique. Il s’est réuni avec le producteur Andrew Watt, et ensemble, ils ont fait le disque de neuf rolas que nous ne pouvons entendre nulle part.