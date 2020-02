Ozzy Osbourne dévoile le concours de billets d’or «Homme ordinaire»

Temple de la renommée du rock and roll intronisé et Grammy-auteur-compositeur-gagnant Ozzy Osbourne a sorti son premier nouvel album solo en dix ans, le très attendu “Homme ordinaire” (Records épiques).

Pour fêter l’arrivée du record, Ozzy a marqué l’histoire en lançant le plus grand événement mondial de vente de tatouage et d’écoute d’albums jamais organisé dans 50 villes du monde le jeudi 20 février. Les fans ont entendu le record avant tout le monde et ont été les premiers à choisir parmi une collection d’exclusivités. Ozzy-des conceptions de tatouage inspirées.

Aujourd’hui, Ozzy revient à la célèbre Amoeba Records (où il a récemment hébergé un magasin en juin 2010) à Hollywood, en Californie, à 17 h 00. Pour y assister, achetez “Homme ordinaire” (disponible sur CD, LP ou disque d’images) en magasin à Amoeba Hollywood le 21 février.

Aditionellement, Ozzy dévoile aujourd’hui le Golden Ticket Sweepstakes avec la sortie. Aux États-Unis uniquement, toutes les copies physiques de l’album (CD, vinyle, cassette et pré-sauvegardes) sont regroupées avec un code unique. À partir d’aujourd’hui, les fans peuvent entrer leurs codes sur ordinairemansweepstakes.com pour les échanger contre une fois dans leur vie Ozzy prix. Les prix varient d’un voyage pour deux à Los Angeles pour dîner avec Ozzy et Sharon Osbourne, une guitare signée, un “Blizzard Of Ozz” plaque de platine, “On se retrouve de l’autre côté” coffret, et plus encore.

“Homme ordinaire” a été précédé par un trio de nouveaux Ozzy classiques. Rocker épique et premier single “Sous le cimetière” compté plus de 15 millions de flux et 5,3 millions Youtube vues sur le clip vidéo. Créée le mois dernier, la chanson-titre et la ballade cinématographique “Homme ordinaire” (avec Elton John) a éclipsé sept millions de flux. Pendant ce temps, le brûleur métallique “Directement en enfer” (avec Sabrer) a enregistré 6,9 millions de flux et 4,2 millions Youtube vues sur le clip vidéo.

Partagé comme le dernier single hier soir, l’album réunit Ozzy avec Post Malone sur le ripper battu “C’est un raid”. De l’estompe diabolique en métal blues diabolique “Mange moi” au voyage inquiétant et d’un autre monde “Petits hommes verts effrayants” et le confessionnal chorale poétique “Saint pour ce soir”, “Homme ordinaire” représente chaque côté de l’une des icônes les plus influentes, insurgées et percutantes de tous les temps.

“Homme ordinaire” Des marques Osbourneest la première nouvelle musique solo en presque 10 ans. Enregistré à Los Angeles, l’album présente le producteur Andrew Watt sur les guitares, Duff McKagan (GUNS N ‘ROSES) à la basse et Chad Smith (PIMENTS CHILI ROUGES) sur des tambours. Au-delà du noyau, “Homme ordinaire” propose un qui est qui de Ozzy amis et collaborateurs, y compris Elton John, Sabrer, Post Malone et Tom Morello.

