Ozzy Osbourne dévoile le diagnostic de la maladie de Parkinson

Ozzy Osbourne a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson. Dans une nouvelle interview avec Robin Roberts de Good Morning America, lui et sa femme Sharon ont révélé qu’il avait reçu le diagnostic en février dernier après une chute.

«J’ai fait ma dernière soirée de réveillon au Forum. Ensuite, j’ai eu une mauvaise chute », a-t-il expliqué. «J’ai dû me faire opérer au cou, ce qui m’a vissé tous les nerfs.» De là, il a été diagnostiqué avec PRKN-2, une «forme bénigne» de Parkinson. Il prend actuellement des médicaments contre la maladie de Parkinson et prend des pilules nerveuses, et il ira chez un professionnel spécialisé en Suisse en avril.

“Je me sens mieux maintenant que je reconnais le fait que j’ai la maladie de Parkinson”, a-t-il déclaré. “Je ne vais encore nulle part.” Trouvez l’interview ci-dessous.

Ozzy Osbourne a souffert d’un certain nombre de problèmes de santé en 2019. Au début de l’année, il a été hospitalisé et contraint d’annuler les dates de sa tournée en raison de complications liées à la grippe. Plus tard, il a eu la chute dont lui et Sharon ont discuté dans l’interview de GMA. Cette année, Kelly Osbourne a démenti les rumeurs selon lesquelles son père était sur son «lit de mort».

Le nouvel album d’Osbourne Ordinary Man sort le 21 février via Epic. Plus tôt ce mois-ci, il a partagé la chanson-titre du LP, qui présente un duo avec Elton John.

