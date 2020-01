Ozzy Osbourne dévoile son combat contre la maladie de Parkinson

Dans une interview exclusive avec Robin Roberts pour “Bonjour Amérique”, Ozzy Osbourne, ses enfants et sa femme et gérante, Sharon Osbourne, font la lumière sur la bataille privée en santé qu’il a connue après une chute et le diagnostic de Parkinson en février dernier.

“Cela a été terriblement difficile pour nous tous”, Ozzy Raconté Roberts. “J’ai fait mon dernier réveillon du Nouvel An au Forum. Puis j’ai eu une mauvaise chute. J’ai dû me faire opérer au cou, ce qui m’a foutu tous les nerfs.”

Pour compliquer encore les choses, Osbourne a révélé qu’il avait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, un trouble neurodégénératif qui progresse lentement chez la plupart des gens et n’a aucun remède.

“C’est PRKN 2”, a déclaré sa femme, Sharon. “Il y a tellement de types différents de Parkinson; ce n’est pas une condamnation à mort par n’importe quel effort d’imagination, mais cela affecte certains nerfs dans votre corps. Et c’est – c’est comme si vous passiez une bonne journée, une bonne journée, puis vraiment mauvais jour.”

Bien qu’il ait été difficile pour la rock star de parler de ce qu’il a traversé l’année dernière, ses fans ont également été une source de soutien.

“Ils sont mon air, tu sais”, a déclaré Ozzy de ses fans. “Je me sens mieux. J’ai reconnu le fait que j’ai – un cas de Parkinson. Et j’espère juste qu’ils s’accrocheront et qu’ils seront là pour moi parce que j’en ai besoin.”

Le chanteur prend maintenant des médicaments contre la maladie de Parkinson et les douleurs nerveuses.

“J’ai eu un engourdissement le long de ce bras pour la chirurgie; mes jambes continuent de refroidir”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas si c’est la maladie de Parkinson ou quoi, vous savez, mais c’est – voyez, c’est le problème. Parce qu’ils ont coupé les nerfs quand ils ont fait la chirurgie. Je n’avais jamais entendu parler de douleur nerveuse, et c’est une sensation étrange. “

Ozzy a dit qu’il voulait être clair et faire savoir à ses fans ce qui se passait.

“Cacher quelque chose est difficile – on ne se sent jamais bien”, a-t-il dit. “Vous vous sentez coupable. Je ne suis pas bon avec les secrets. Je ne peux plus marcher avec. C’est comme si je n’avais plus d’excuses.

“Je me sens mieux maintenant que je reconnais avoir un cas de Parkinson.”

Ozzy et Sharon a révélé avoir épuisé les options médicales aux États-Unis et se rendra en Suisse en avril pour demander conseil à un professeur spécialisé dans la maladie.

“Nous allons aller partout où nous pouvons aller pour trouver des réponses”, Sharon m’a dit. Ozzy a ajouté: “Nous avons de la chance de pouvoir nous permettre de le faire.”

La maladie de Parkinson, une maladie neurologique évolutive, affecte 1 personne sur 350. La maladie, causée par une perte de cellules nerveuses dans une partie du cerveau, entraîne des problèmes de mouvement et s’aggrave avec le temps.

Ozzy n’est pas le seul musicien de heavy metal de haut niveau à lutter contre la maladie de Parkinson. JUDAS PRIEST guitariste Glenn Tipton a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson il y a six ans après avoir été atteint de la maladie au moins une demi-décennie plus tôt.

Pat Torpey, le batteur de longue date du groupe rock MONSIEUR. GROS, est décédée en février 2018 en raison de complications de la maladie de Parkinson.

Début 2019, Ozzy est tombé à son domicile de Los Angeles, aggravant les blessures de plusieurs années de son accident de VTT en 2003 qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale. Par conséquent, Ozzy a mis au rebut toutes ses dates de tournée 2019, à la fois en Amérique du Nord et en Europe, alors qu’il se rétablissait.

Ozzynouvel album solo, “Homme ordinaire”, arrivera le 21 février via Records épiques.