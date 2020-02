Ozzy Osbourne dit que sa tournée est «reportée», non annulée

Ozzy Osbourne a parlé à Radio.com de sa récente révélation selon laquelle il avait été diagnostiqué pour la première fois avec la maladie de Parkinson en 2003. Le chanteur légendaire a révélé qu’il avait été atteint de la maladie le mois dernier lors d’une apparition sur “Bonjour Amérique”.

Ozzy Raconté Radio.com: “Tout le monde pense quand j’ai eu cet automne l’année dernière:” Il a découvert qu’il avait la maladie de Parkinson. ” Je connais la maladie de Parkinson depuis 2003. Ce n’est pas une condamnation à mort. Quand j’ai été diagnostiqué, je me suis dit “D’accord”.

“Celui que j’ai est appelé P2”, a-t-il expliqué. “C’est une forme bénigne de la maladie de Parkinson en ce moment. Je ne tremble pas. Le médecin m’a dit que je marchais probablement avec 10 personnes par jour qui en sont atteintes et qui ne savent même pas qu’elles l’ont.”

Ozzy a également parlé de l’annulation de ses plans de tournée 2020 afin de se rendre à l’étranger pour le traitement de sa maladie de Parkinson et d’autres problèmes de santé. Ozzy a également cessé toute activité en direct en 2019 alors qu’il luttait contre la maladie et les blessures.

Précisant que les émissions ont été “reportées”, non annulées, Ozzy dit: “La façon dont je le vois, et j’ai parlé à [wife and manager] Sharon à ce sujet, je ne peux pas aller sur la route tant que je ne suis pas sûr à 100% de pouvoir y arriver. Parce que si je sors maintenant et que je ne peux pas continuer, les gens vont penser que j’ai perdu l’intrigue. Je ne vais donc pas aller là-bas tant que je ne peux pas leur donner le spectacle que je veux leur donner, parce que ce n’est pas juste pour eux. “

Le mois dernier, Sharon Osbourne dit que son mari a “Parkin 2”, ce qui peut signifier le stade 2 de la maladie de Parkinson, une forme précoce de la maladie.

“Il y a tellement de types différents de Parkinson”, a-t-elle déclaré “Bonjour Amérique”. “Ce n’est pas une condamnation à mort par n’importe quel effort d’imagination, mais cela affecte certains nerfs de votre corps. C’est comme si vous passiez une bonne journée et une bonne journée, et que vous passiez ensuite une très mauvaise journée.”

Ozzyest le nouvel album, “Homme ordinaire”, sort le 21 février. Il prévoit de remplir ses obligations promotionnelles pour cela, avant de se rendre en Suisse en avril pour des traitements supplémentaires.



