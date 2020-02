Ozzy Osbourne espère commencer à travailler sur un nouvel album studio le mois prochain

Ozzy Osbourne dit qu’il espère commencer à travailler sur le suivi de son “Homme ordinaire” album plus tard cette année alors qu’il continue de se remettre de divers problèmes de santé.

Parler à iHeart Radioc’est Eddie Pappani hier soir (lundi 24 février) iHeartRadioc’est “ICÔNES” événement, Ozzy a déclaré: “J’espère que le mois prochain, j’irai faire un autre album avec Andrew [[Watt, ‘Homme ordinaire’ producteur]. Je pourrais aussi bien, alors que je ne fais pas de concerts. “

“Homme ordinaire” est sorti vendredi 21 février et était accompagné d’une vente mondiale de tatouages ​​et d’un événement d’écoute d’albums qui a eu lieu dans 50 villes du monde.

Ozzy est également apparu lors d’une signature en magasin pour la première fois en 10 ans vendredi, à Amoeba Records à Hollywood, Californie. Il a signé environ 600 exemplaires de “Homme ordinaire” pour les fans qui ont acheté l’effort en magasin sur CD, LP ou disque vinyle.

Ozzy a marqué l’arrivée de “Homme ordinaire” en présentant le Golden Ticket Sweepstakes, lié à la sortie de son premier LP solo en une décennie.

Aux États-Unis uniquement, toutes les copies physiques de l’album – sur CD, vinyle et cassette – sont regroupées avec un code unique. Les fans peuvent entrer leurs codes sur ordinairemansweepstakes.com et les échanger contre “une fois dans leur vie” Ozzy prix.

Les prix varient d’un voyage pour deux à Los Angeles pour dîner avec Ozzy et Sharon Osbourne à une guitare signée, un “Blizzard Of Ozz” plaque de platine, coffret, etc.

Il y a une semaine, OzzyLa tournée nord-américaine de 2020 a été annulée. Cette décision a été prise des mois à l’avance pour accueillir les fans qui détenaient des billets pour des spectacles reprogrammés.

Ozzy, qui souffre de la maladie de Parkinson, a annoncé publiquement son diagnostic le mois dernier, mais a été diagnostiqué en 2003.

