Ozzy Osbourne et Post Malone collaborent à nouveau dans la chanson “It’s A Raid”!

Sans aucun doute l’une des paires musicales les plus étranges que nous ayons entendues depuis longtemps est Ozzy Osbourne et Post Malone. Et personne n’a vu venir que “Le prince des ténèbres” et le jeune rappeur ont surpris tout le monde quand ils ont annoncé qu’ils travaillaient et composaient de la musique ensemble parce que nous n’imaginions pas ce qui allait se passer entre eux. La première chanson qu’ils nous ont montrée était “Take What You Want” pour le dernier album de Malone, Hollywood Bleeding, un rouleau sombre mais qui emmène la légende du métal sur un autre terrain complètement différent du vôtre.

Après les fausses rumeurs de sa mort imminente, pour annoncer au monde qu’il souffre de la maladie de Parkinson, annuler sa tournée en Amérique du Nord et nous en présenter quelques simples – comme celle qu’il a créée avec Elton John -, Ozzy collabore à nouveau avec Post pour une nouvelle chanson intitulée «It’s A Raid» qui change complètement tout ce que nous avions entendu de ce curieux combo.

Tout comme Malone l’a fait avec M. Osbourne, ancien chanteur de Black Sabbath –Et profitant du fait que le rappeur est un fan de mourir de métal– a décidé de mettre en place avec lui un rola lourd et crevé, étant la première approche officielle de Post au monde de merol.

Pendant près de quatre minutes et demie, cher Ozzy revient sur ces puissants riffs de ses précédents albums que nous aimons tant et au milieu de ce chaos plein de guitares déformées, de basses rapides et d’une batterie précise, on peut écouter Post Malone s’aventurer dans une rime et des phrases énergiques, presque comme celles que l’on jette normalement dans ses rolas mais avec toute la puissance du métal.

Nous n’avons pas vu venir cette collaboration, néanmoins, ils nous ont laissé l’œil carré avec le fait que les deux quittent leur zone de confort et expérimentent ensemble. Ils n’arrêtent pas d’expérimenter et cela fait d’eux de grands musiciens.

N’oubliez pas que Ordinary Man, le nouvel album de ‘Prince of Darkness sortira demain 21 février sur toutes les plateformes numériques. Sans plus en dire, Regardez ci-dessous l’étrange expérience d’Ozzy Osbourne et de Post Malone intitulée “It’s A Raid”: