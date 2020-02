Ozzy Osbourne et Post Malone se réunissent pour la nouvelle chanson «It’s a Raid»: écouter

Ozzy Osbourne et Post Malone sont de retour avec une autre nouvelle chanson. Découvrez «It’s a Raid» du nouveau LP Ordinary Man d’Osbourne ci-dessous. Il fait suite à leur collaboration précédente, “Take What You Want”, qui est apparue sur le Hollywood’s Bleeding LP de Post l’année dernière.

L’homme ordinaire sort demain (20 février). Il présente une autre collaboration improbable: le titre, sorti le mois dernier, est un duo entre Oz et Elton John. La tournée derrière l’album a été annulée pour des raisons de santé, avec des plans de reprogrammer un jour «en cours de route».

.