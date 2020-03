Ozzy Osbourne et sa famille pratiquent la distance sociale à la maison

Ozzy Osbourne et le reste de sa famille pratiquent la distance sociale au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Jeudi (26 mars), Kelly Osbourne, la fille de 35 ans de Ozzy et Sharon Osbourne, a partagé une photo de sa famille assise autour d’une piscine à plusieurs pieds l’un de l’autre, portant des masques et des gants. Elle a écrit dans un message d’accompagnement: “Aujourd’hui, c’était la première fois que je voyais mes parents en près de 3 semaines !!! Même si je n’ai pas pu les embrasser … à ce stade, je prendrai ce que je peux obtenir. Ils se portent bien et sont sains et saufs pour le moment. Merci beaucoup pour vos bons vœux continus d’amour et de soutien. Nous réussirons ensemble. Je vous aime tous. Restez en sécurité. “

Le mois dernier, Ozzy a annulé ses plans de tournée en 2020 afin de se rendre à l’étranger pour le traitement de sa maladie de Parkinson et d’autres problèmes de santé.

Osbourne a été diagnostiqué pour la première fois avec la maladie de Parkinson en 2003. Le légendaire chanteur a révélé qu’il avait été atteint de la maladie en janvier lors d’une apparition sur “Bonjour Amérique”.

Il y a quinze ans, Ozzy a déclaré qu’il avait été diagnostiqué avec le syndrome de Parkin, une maladie génétique qui présente des symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson, tels que des tremblements corporels. À l’époque, il a dit qu’il était soulagé que ses tremblements corporels débilitants soient dus à Parkin et non à sa vie de toxicomanie.

En janvier, Ozzy a dit au Royaume-Uni Kerrang! magazine qu’il pense beaucoup à la mort, mais il ne s’en fait pas. “Je ne serai pas ici d’ici 15 ans ou peu, pas beaucoup plus longtemps, mais je ne m’y attarde pas”, a-t-il expliqué. “Ça va nous arriver à tous.

“Suis-je heureux maintenant? Non. Je n’ai pas ma santé”, a-t-il poursuivi. “Cette chose m’a frappé la merde, mec, mais je suis toujours là. En fait, je m’inquiétais pour [death] plus quand j’étais plus jeune que maintenant. J’essaie juste d’apprécier les choses autant que possible, même si c’est tellement dur parfois. “

Ozzyest le nouvel album, “Homme ordinaire”, est sorti le 21 février.



