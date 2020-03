Ozzy Osbourne était «terrifiée» Sharon le quitterait après avoir appris ses infidélités

Ozzy Osbourne dit qu’il était “terrifié” sa femme Sharon le quitterait après avoir appris ses affaires extraconjugales il y a quatre ans.

Après Ozzyaffaire avec une coiffeuse de célébrités Michelle Pugh a été rendu public en mai 2016, il a suivi une thérapie pour la dépendance sexuelle. Sharon et Ozzy plus tard, ils se sont réconciliés et ont même renouvelé leurs vœux.

Interrogé dans une nouvelle interview avec “Bonjour la Grande-Bretagne” s’il est étonné, lui et Sharon sont toujours ensemble, Ozzy a répondu (voir la vidéo ci-dessous): “Je le suis. J’ai parfois été un mauvais garçon.”

Sharon “C’est comme une pièce shakespearienne, notre histoire d’amour. Ozzyça a été un bon vieux [expletive] avec les femmes. “

Pressé de savoir s’il craignait Sharon le laisserait la dernière fois qu’il a été surpris en train de tricher, Ozzy a dit: “Oh, absolument. J’étais terrifiée.”

On lui a demandé s’il était accro au sexe, Ozzy a déclaré: “Je pense que c’est une autre solution. Si vous êtes accro, comme moi, tout ce qui change votre esprit, vous devez le trouver. Je n’ai aimé aucune de ces personnes. J’ai appris une leçon. “

Quant à la façon dont elle est venue à coups de pied Ozzy en dehors, Sharon a déclaré: “J’étais vraiment brisé dans tous les sens.

“J’ai dit à Ozzy, ‘Si jamais tu me fais encore ça, je vais te couper les cheveux ou je vais couper tous tes vêtements.’ “

Ozzy “Je souhaite que je n’ai pas fait cette chose stupide que j’ai faite, et c’est la vérité, parce que vous ne savez jamais ce que vous avez jusqu’à ce que vous l’ayez perdu. Et je pensais que je l’avais perdu, grand temps.”

De retour en 2017, Sharon a déclaré au journal britannique Le télégraphe cette Ozzy ne trichait pas avec une seule femme. “Il y en avait six”, a-t-elle expliqué. “Un putain d’adolescent russe … puis une masseuse en Angleterre … notre masseuse ici à Los Angeles … et ensuite notre cuisinier. Il avait des femmes dans différents pays. En gros, si vous êtes une femme qui donne Ozzy soit un massage du dos, soit un chariot de nourriture, que Dieu vous aide. “

Sharon a parlé de la façon dont elle a appris ses affaires. “Nous étions assis sur le canapé à regarder la télé; Ozzy sur un canapé et moi sur l’autre “, a-t-elle dit.” Et soudain, il m’envoie cet e-mail. ‘Pourquoi m’as-tu envoyé ce stupide e-mail?’ Ai-je demandé, et quand Ozzy m’a dit qu’il ne m’avait rien envoyé, j’ai attrapé son téléphone et j’ai dit: “Regarde!” Et, bien sûr, c’était un message destiné à l’une de ses femmes sanglantes. ”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).