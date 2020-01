Ozzy Osbourne: «Je pense à« la mort, mais «je ne m’en fais pas»

Dans l’un de ses premiers entretiens depuis l’annonce de son diagnostic de maladie de Parkinson, Ozzy Osbourne discuté de ses sentiments à propos de la vie et de la mort.

Ozzy a subi une chirurgie du cou pour corriger une ancienne blessure qu’il a aggravée au début de l’année dernière, l’obligeant à rester sur la route pendant toute l’année 2019. Il a reçu son diagnostic de Parkinson en février dernier, à peu près à la même époque.

Parler au Kerrang du Royaume-Uni! magazine, le légendaire chanteur de heavy metal a déclaré: “Est-ce que je pense à quand viendra mon heure? J’y pense; je ne m’en fais pas. Je ne serai pas ici dans 15 ans ou peu, pas tant que ça plus longtemps, mais je ne m’y attarde pas. Ça va nous arriver à tous.

“Suis-je heureux maintenant? Non. Je n’ai pas ma santé”, a-t-il poursuivi. “Cette chose m’a frappé la merde, mec, mais je suis toujours là. En fait, je m’inquiétais pour [death] plus quand j’étais plus jeune que maintenant. J’essaie juste d’apprécier les choses autant que possible, même si c’est tellement dur parfois. “

Ozzy se rendra en Suisse en avril pour voir un spécialiste de son état, et devrait ensuite reprendre la tournée nord-américaine ce printemps. Son premier nouvel album solo en 10 ans, “Homme ordinaire”, doit être publié le 21 février.

“Si vous me voyiez au début de l’année dernière, vous penseriez que j’étais baisée”, a-t-il déclaré Kerrang! “Mais je pense honnêtement que faire cet album est le meilleur remède que j’aurais pu avoir. Je faisais quelque chose, quelque chose que j’aime faire. J’aimerais pouvoir en faire plus, mais c’était tout simplement génial.”

Sur le tapis rouge du Grammy Awards le dimanche soir (26 janvier), Ozzy a dit qu’il ira de l’avant avec son “No More Tours 2” trek s’il est “assez bien”. Il a expliqué: “Je fais de la physiothérapie tous les jours, cinq jours par semaine. J’essaie, je fais de mon mieux. La chirurgie du cou n’est pas facile.”

Kelly Osbourne, qui était aux côtés de son père de 71 ans, a déclaré qu’elle était fière des progrès de son père. Elle a fait la remarque suivante: “Voir jusqu’où Papa est arrivé cette année et jusqu’où il est venu la seule semaine dernière est juste incroyable. Je pense que sortir et dire sa vérité a été un poids levé de ses épaules … Son physiothérapeute dit comment jusqu’ici, vous avez avancé cette semaine dernière est fou. “

le SABBAT NOIR la femme du chanteur Sharon expliqué dans une interview sur “Bonjour Amérique” cette Ozzy a “PRKN 2, qui est une forme de Parkinson. Il y a tellement de types différents de Parkinson. Ce n’est pas une condamnation à mort par un effort d’imagination, mais cela affecte certains nerfs de votre corps. C’est comme si vous passiez une bonne journée, une bonne journée puis une très mauvaise journée. “

Ozzy a ajouté qu’il avait d’autres symptômes qui peuvent ou non provenir de la maladie de Parkinson, en disant: «J’ai eu un engourdissement le long de ce bras pour la chirurgie; mes jambes continuent de refroidir. Je ne sais pas si c’est la maladie de Parkinson ou quoi, vous savez , mais c’est – voyez, c’est le problème. Parce qu’ils ont coupé les nerfs lors de la chirurgie. Je n’avais jamais entendu parler de douleur nerveuse, et c’est une sensation étrange. “

