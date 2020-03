Ozzy Osbourne: Je sais que je me souviendrai de “l’homme qui a mordu la tête”

Ozzy Osbourne dit qu’il se souviendra toujours de son infâme incident de morsure de chauve-souris.

Le 20 janvier 1982, Ozzy mordit la tête d’une chauve-souris vivante lors d’un concert au Veterans Memorial Auditorium à Des Moines, Iowa. Il a ensuite affirmé qu’il pensait que c’était un jouet que lui avait lancé un membre du public.

Interrogé par le Los Angeles Daily News sur la façon dont il veut qu’on se souvienne de lui, Ozzy dit: “Ce n’est pas de cette façon que je veux qu’on se souvienne de moi [but] Je sais que je serai l’homme qui a mordu la tête de la batte. Ce sera mon épitaphe. Ce ne sera pas le cas ici Ozzy Osbourne … Il a fait un peu de bien… «Ça va être« Le fou qui bat les morsures de chauve-souris », ce qui… je m’en fiche.»

Osbourne en 2008 a donné un compte rendu définitif de l’expérience de la morsure de chauve-souris à Rock classique magazine. “Il a dû être stupéfait par les lumières ou quelque chose parce qu’il vient de geler et je pensais que c’était un jouet”, a-t-il déclaré. “Je viens de le mettre dans ma bouche. Puis ses ailes ont commencé à battre et j’ai eu un tel choc. J’ai essayé de le retirer trop rapidement et sa tête s’est détachée.”

Le verdict? “Il avait un goût croquant et chaud … comme un Ronald McDonald.”

Après le spectacle, Osbourne serait allé au Mercy Hospital Medical Center et a été référé au Broadlawns Medical Center parce que le vaccin contre la rage y était disponible. Il a reçu un vaccin contre le tétanos et un vaccin contre la rage et a pris suffisamment de vaccin contre la rage avec lui pour terminer la série, selon le registre Des Moines.

Le maire de Des Moines Pete Crivaro a dit qu’il voulait savoir si Ozzy “a violé un accord sur l’utilisation d’animaux dans son acte. On nous avait assuré qu’il n’allait pas, et je veux savoir qui ment”, Crivaro m’a dit.

Dave Palmitier, le directeur de l’auditorium, a déclaré à la Registre des Moines cette Osbourne “Il a laissé des colombes se libérer, ce qu’il n’était pas censé faire. Nous avons trouvé un mort qui aurait été tué dans le public”, a-t-il déclaré.

Le lieutenant de police de Des Moines Derald Leaming dit qu’il avait prévenu Osbournedirecteur avant le spectacle que si un animal a été blessé, lui et Osbourne “allaient en prison parce que c’est contraire à la loi de l’Iowa.

“Nous avions entendu parler de Osbourne lui mettant des oiseaux dans la bouche et les avertissant qu’il serait arrêté sur le champ s’il les mordait “, a-t-il dit.

OzzyL’incident de morsure de chauve-souris a fait l’objet d’un épisode de “Mythes et légendes”, une TV Land des séries télévisées originales dans lesquelles des célébrités et des panélistes experts discutent des mythes populaires entourant la télévision, la musique et les films américains, promettent des réponses à ces histoires et à d’autres histoires hollywoodiennes géniales.

Près de quatre décennies plus tard, l’histoire de OsbourneLe chomp historique a encore des dents.

“Ozzy se mordre la tête d’une chauve-souris à Des Moines est à peu près un insigne d’honneur, ” Corey Taylor, la chanteuse rock / metal Des Moines qui fait la tête des groupes NŒUD COULANT et SOURCE DE PIERRE, a dit au Registre des Moines. “C’est toujours, pour moi, mon préféré [rock incident]. “

