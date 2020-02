Ozzy Osbourne laissera son «corps de travail» à ses enfants, dit Sharon Osbourne

Sharon Osbourne dit que “l’ensemble des travaux” de son mari sera transmis à leurs enfants à la mort du couple.

Ozzy OsbourneL’épouse et le manager ont réagi aux informations selon lesquelles l’acteur légendaire Kirk Douglas, décédé plus tôt ce mois-ci à l’âge de 103 ans, a laissé une grande partie de sa succession de 61 millions de dollars à son propre organisme de bienfaisance, le Fondation Douglas, et non sa famille.

S’exprimant vendredi 28 février dans l’émission télévisée de jour “Le discours”, Sharon a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Écoutez, tout le monde est différent. Et je sais juste que le travail de mon mari, qu’il a écrit et nous a tous gardés dans le style de vie que nous aimons, va à mes enfants. Et son nom et sa ressemblance va à mes enfants. Parce que vous laissez votre nom et votre ressemblance, et je ne veux pas que quelqu’un qui n’a jamais rencontré mon mari possède son nom et sa ressemblance et vende des t-shirts partout et peu importe. Non, ça reste dans le Osbourne famille.”

Co-hôte Marie Osmond semblait soutenir Kirk Douglas‘s décision, en disant: «Les gens disent:« À qui allez-vous laisser votre argent? Vos enfants diront: «Allez-vous me laisser l’argent?» Je ne laisse pas d’argent à mes enfants “, s’est-elle exclamée. “Félicitations, les enfants.”

“Mon mari et moi avons décidé, je pense que vous ne rendez pas service à vos enfants pour leur donner juste une fortune parce que vous enlevez le cadeau le plus important que vous puissiez offrir à vos enfants et c’est la capacité de travailler”, a-t-elle poursuivi. “Et vous le voyez beaucoup dans les familles riches, où les enfants, ils ne savent pas quoi faire et donc ils ont des ennuis. Qu’ils soient fiers de ce qu’ils font et je vais donner le mien à mon organisme de bienfaisance. “

En 2007, BAISER bassiste / chanteur Gene Simmons a exprimé un sentiment similaire à l’égard de ses propres deux enfants, pseudo et Sophie, récit CNBC: “Ce que je veux faire, c’est ce que fait chaque oiseau dans son nid – cela oblige les enfants à aller là-bas et à le découvrir par eux-mêmes. En passant, en termes d’héritage et d’autres choses, ils vont être pris en charge , mais ils ne seront jamais riches de mon argent. Parce que chaque année, ils devraient être obligés de se lever du lit pour sortir et travailler et faire leur propre chemin. Le fait est qu’il y aura une allocation annuelle pour que leur loyer et leur nourriture et tous ces trucs vont être pris en charge, mais si vous voulez des richesses, vous devriez le faire vous-même – vous ne devriez jamais remercier vos parents, ‘Je suis né dans l’argent.’ “Eh bien, c’est bien, mais qu’as-tu fait ces derniers temps?” Parce que je ne veux pas qu’ils disent: “Merci, papa, de m’avoir rendu riche.” Non, tu veux pouvoir te tenir debout et dire: “J’ai fait ça.” “

Ozzy a traité un certain nombre de problèmes médicaux au cours des deux dernières années, notamment une chute, une chirurgie du cou et une hospitalisation pour la grippe. Il a également annoncé le mois dernier qu’il avait un type de Parkinson appelé Parkin, du nom du gène associé à ce type de Parkinson.



