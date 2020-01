Ozzy Osbourne lance “Ordinary Man” en collaboration avec Elton John

Après que de nombreux médias aient affirmé à tort qu’Ozzy Osbourne était sur son lit de mort, “Le Prince des Ténèbres” a publié la preuve qu’il est plus vivant que jamais: la vidéo anarchique de “Straight To Hell”. Une chanson qui accompagne tout le hit métal qui la caractérise depuis ses jours avec Black Sabbath. Cependant, aujourd’hui, nous partageons une chanson beaucoup plus calme avec ses précédents singles. Une chanson en collaboration avec la légende Elton John … et oui, elle est aussi bonne que vous l’imaginez.

Il y a quelques jours, Sharon Osbourne, chargé de sauver la vie du rockeur que l’on aime autant qu’il nous le dit dans la vidéo “Under de Graveyard”, a publié la soupe qu’Ozzy avait une collaboration avec l’auteur de “Rocket Man”. Chose qui n’a réussi qu’à augmenter le niveau d’anxiété des fans des deux musiciens en attente de libération. La bonne chose est que ce jour est arrivé.

La chanson qui donne son nom à l’album, “Ordinary Man”, a été partagée en ligne. Rola voit Ozzy chanter le premier couplet soutenu par John au piano, avant que le Rocketman n’entre dans la voix pendant le deuxième couplet. C’est vraiment indubitable le toucher qu’Elton met et la façon dont ils embrassent leurs sons. C’est juste le but de faire une collaboration et pas seulement de le faire parce que deux noms célèbres sonnent bien côte à côte.

Si nous prêtons attention aux paroles, encore une fois, Ozzy Osbourne se rend amoureux de sa femme. Dans “Under de Graveyard”, Ozzy rend hommage à Sharon et le remercie encore une fois de lui avoir sauvé la vie. L’ayant sorti de ce monde sombre et froid de la drogue. Maintenant dans “Ordinary Man”, il lui parle et lui dit que tout ce qu’il a c’est grâce à elle: «Je n’étais pas préparé à la gloire, puis tout le monde a connu mon nom. Plus de nuits solitaires, c’est tout pour vous. J’ai parcouru de nombreux kilomètres, j’ai vu des larmes et j’ai vu des sourires. N’oubliez pas que tout est pour vous. “

L’homme Black Sabbath a également révélé les illustrations de son nouvel album, le premier depuis Scream de 2010, et cela, en plus des invités vedettes annoncés précédemment, dont le guitariste des Guns N ‘Roses Slash et Post Malone, Le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, apparaît également sur l’album. Profitez d’une telle chanson d’Ozzy Osbourne et Elton John ici: