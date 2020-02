Ozzy Osbourne lors de l’annulation de sa tournée: «Je vais y aller quand je serai prêt, et je ne suis pas encore prêt»

Ozzy Osbourne a parlé au Sun de l’annulation de ses dates de tournée en 2020 alors qu’il cherche un traitement pour sa maladie de Parkinson et les problèmes connexes.

Il a dit: “J’ai dû me retirer car je ne pourrais peut-être que faire quelques spectacles. J’irai là-bas quand je serai prêt, et je ne suis pas encore prêt.

“La reprise a été tellement lente. Je n’ai jamais été aussi coincée dans ma vie et, croyez-moi, j’ai fait des choses stupides.

“Je me suis remis de l’alcoolisme, de la toxicomanie, de tout ce qui précède. Puis j’ai trébuché [and fell at home in Los Angeles], et c’est tout.”

Après avoir abandonné ses plans de tournée pour 2019 alors qu’il se remettait d’une chirurgie de la colonne vertébrale et d’une pneumonie, Ozzy avait commencé à reporter les dates de son “No More Tours 2” courir cette année à l’appui de son nouvel album, “Homme ordinaire”.

Mais la récente révélation qu’il a PRKN 2, une forme de la maladie de Parkinson, et se rend en Suisse pour un traitement prolongé, a conduit la légendaire icône du métal à suspendre à nouveau ses activités en direct.

«Quand j’ai découvert pour la première fois que j’avais la maladie de Parkinson, j’ai pensé:« Putain! », Mais j’ai pensé:« Ça pourrait être pire, je pourrais être mort ». Le fait est… que vais-je faire à ce sujet? Avec le temps qui me reste, je ne veux pas rester malheureux.

“Tout le monde aimerait être moi pour un week-end. J’ai eu une belle vie.”

De son diagnostic, Ozzy dit: “C’est comme, ‘Dun, dun, duuuuun … Ozzya la maladie de Parkinson. Mais j’ai en fait un truc qui s’appelle PRKN 2. Ce n’est pas comme le Parkinson Michael J Fox‘s, mais une forme plus douce, je suis heureux de dire. Cela affecte les choses régulières – comme si vous attrapez un rhume, ce pourrait être la maladie de Parkinson. Ou si j’ai une jambe raide, je pense: “Est-ce la maladie de Parkinson?” Ce que j’ai rend la vie ordinaire un peu plus compliquée. “

“Homme ordinaire” sort aujourd’hui (21 février) et estOzzyest le premier album solo en 10 ans.

