Ozzy Osbourne montre ses «amputations» dans une nouvelle publicité pour Peta

Montrant les “moignons sanglants” de ses doigts, Ozzy Osbourne – dont le nouvel album, “Homme ordinaire”, baisse en février – crie un message de heavy metal pour les gardiens de chats dans un nouveau PETA annonce: jamais dégriffé.

Lorsque les chats sont dégriffés, leurs griffes et une partie de leurs orteils sont amputées. Les vétérinaires assimilent le dégriffage à la coupe du dernier os d’un doigt humain, causant souvent des lésions nerveuses, une infection et une douleur immense – un message qui a frappé la maison pour Ozzy, qui a failli perdre certains de ses doigts fin 2018 à la suite d’une infection.

“L’amputation des orteils d’un chat est tordue et erronée”, explique Osbourne. “Si votre canapé est plus important pour vous que la santé et le bonheur de votre chat, vous ne méritez pas d’avoir un animal! Obtenez un chat à gratter – ne les mutilez pas à vie.”

En raison de la détérioration de l’équilibre causée par la procédure invalidante, les chats dégriffés doivent réapprendre à marcher et sont plus susceptibles de mordre comme moyen d’autoprotection (ayant perdu leur première ligne de défense). Ils sont presque sans défense lorsqu’ils sont à l’extérieur, et certains acquièrent des problèmes de comportement à vie, comme uriner à l’extérieur du bac à litière et mordre.

Près de deux douzaines de pays – dont l’Australie, l’Angleterre et le Japon – et l’État de New York ont ​​interdit ou fortement restreint le dégriffage. PETA encourage les gardiens de chats à couper les ongles de leurs chats et à leur fournir des griffes, où ils peuvent perdre leur gaine extérieure et s’étirer, ce qui est essentiel pour leur bien-être de base.

Osbourne fait partie d’une longue liste de célébrités – dont sa femme, Sharon Osbourne; sa fille Kelly Osbourne; Justin Hawkins; Moby; Jermaine Dupri; RZA; Paul Mccartney; Jhené Aiko; Chrissie Hynde; Joan Jett; et Rob Zombie – qui ont fait équipe avec PETA promouvoir la gentillesse envers les animaux.

PETA – dont la devise se lit, en partie, que “les animaux ne sont pas à nous d’abuser en aucune façon” – s’oppose au spécisme, une vision du monde suprémaciste humaine.

