Ozzy Osbourne: ‘Ordinary Man’ est ‘le premier album que j’ai enregistré complètement sobre’

Ozzy Osbourne a révélé que son nouvel album solo, “Homme ordinaire”, est le premier LP qu’il a rendu complètement sobre.

“Je pensais que c’était la drogue et l’alcool qui faisaient que tout fonctionnait”, a-t-il déclaré. Apple Musicc’est Zane Lowe dans une nouvelle interview (voir la vidéo ci-dessous). “Mais ce n’est pas vrai. Tout ce que je faisais depuis des années, c’est l’automédication parce que je n’aimais pas ce que je ressentais. Mais c’est le premier album que j’ai co-écrit et enregistré putain complètement sobre.”

Avant l’arrivée de “Homme ordinaire”, le dernier enregistrement Ozzy travaillé était SABBAT NOIRl’effort de réunion de 2013, “13”.

“Le dernier album, j’en ai écrit une partie lapidé”, a expliqué la chanteuse, sobre depuis sept ans. “J’aime bien être sobre maintenant. Parce qu’au moins je me souviens de cette putain de chose que j’ai faite hier.”

Osbourne a également exprimé sa perplexité face au fait qu’il est toujours en vie alors que d’autres musiciens légendaires sont décédés, y compris SOUNDGARDENc’est Chris Cornell, ALICE ENCHAÎNÉE” Layne Staley et LINKIN PARKc’est Chester Bennington.

“Pourquoi suis-je ici?” Ozzy a demandé Lowe. “Chris Cornell était un très grand chanteur.

“Je ne suis pas drôle et je ne suis pas arrogant, je me souviens des moments où je me suis réveillé avec des vomissements”, a-t-il poursuivi. “Je me suis réveillé avec un lit plein de sang, quand je suis tombé et me suis cogné la tête ou autre chose. Mon ami John Bonham, J’avais l’habitude d’aller boire avec lui. Il est mort. Bon Scott, il est mort. Je ne sais pas quoi dire.

“Les gens disent” Vous devez avoir la touche Midas “ou autre”, a-t-il ajouté. “J’ai de la chance. Je n’étais pas mieux que n’importe lequel d’entre eux. J’irais même jusqu’à dire que j’étais pire dans certains cas. Mais c’est la chance du tirage au sort. Soixante et onze ans et je ne le fais pas putain de comprendre comment j’y suis arrivé. “

Il y a une semaine, OzzyLa tournée nord-américaine de 2020 a été annulée pour lui permettre de continuer à se remettre de divers problèmes de santé. Cette décision a été prise des mois à l’avance pour accueillir les fans qui détenaient des billets pour des spectacles reprogrammés.

Par un communiqué de presse, il a déclaré: “Je suis tellement reconnaissant que tout le monde ait été patient parce que j’ai eu une année de merde. Malheureusement, je ne pourrai me rendre en Suisse pour un traitement qu’en avril et le traitement dure six- huit semaines. “

“Homme ordinaire” est sorti le 21 février. Ozzy prévoit de remplir ses obligations promotionnelles pour cela, avant de se rendre en Europe pour des traitements supplémentaires.

Ozzy, qui souffre de la maladie de Parkinson, a annoncé publiquement son diagnostic le mois dernier, mais a été diagnostiqué en 2003.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).