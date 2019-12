Ozzy Osbourne partage avec tout le monde sa playlist de Noël

Nous ne sommes qu'à quelques heures de vivre la veille de Noël et avec elle aussi Noël. Nous savons que depuis le début du mois, de nombreuses personnes en ont profité pour Sortez vos chants de Noël préférés et ayez l'ambiance de Noël au maximum, mais les célébrités ne sont pas non plus sauvées de cela. 2019 a été une année au cours de laquelle nous avons vu le retour d'Ozzy Osbourne, qui a collaboré avec le rappeur Post Malone et a annoncé qu'en 2020, il sortirait Ordinary Man, un nouvel album solo – le premier depuis près d'une décennie -, mais avant cela, il nous surprend avec une liste de ses chansons préférées pour ces dates de décembre.

Le «Prince des Ténèbres» et Spotify ont mis en place une liste de lecture pleine de jalons de Noël cela donnera certainement une nouvelle touche à ces partis. Il y a 35 chansons qui Ozzy sélectionné avec quelques rolas de son catalogue personnel qui vont ad hoc avec les pensées de cette époque, comme "Miracle Man, "" Mama, I'm Coming Home "et son dernier single," Under The Graveyard ".

Comment #Ozzy a volé #Christmashttps: //t.co/WlHTzNo8Wf pic.twitter.com/vfPhbRRusf

– Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 23 décembre 2019

La liste de lecture a tout de classiques comme "Passez un joyeux petit Noël" de Frank Sinatra et “Merveilleux Noël” de Sir Paul McCartney à quelques tiges plus perforées pour headbanguear et assembler le moshpit au dîner de la veille de Noël comme "Kidnapper les Sandy Claws" de Korn, “Maîtresse pour Noël” d'AC / DC, «Nous vous souhaitons un joyeux Noël» par Weezer et "Joyeux Noël (je ne veux pas me battre ce soir)" des Ramones.

Sans plus en dire, Préparez-vous comme vous le devriez pour ces jours avec la liste de lecture complète qu'Ozzy a composée pour nous tous:

N'oubliez pas que Homme ordinaire, le nouvel album d'Ozzy Osbourne, partira à tout moment en janvier 2020. Pendant que cela se produit Écoutez le dernier single de "Prince of Darkness" ci-dessous: