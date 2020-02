Ozzy Osbourne prévoit de commencer à enregistrer un nouvel album le mois prochain

Si quelqu’un donne une conférence sur la façon de donner une tournure positive à votre vie alors que les choses ne veulent pas aller bien, c’est la légende du heavy metal Ozzy Osbourne. Des leçons sur la façon de faire de la musique de qualité nous ont donné depuis 1968 quand il a fondé Black Sabbath avec Geezer Butler et Bill Ward, mais maintenant, ses leçons deviennent encore plus précieuses. Après avoir subi une chute terrible qui l’a presque laissé immobilisé à vie, diagnostiqué avec la maladie de Parkinson et en un mot définissant son année comme “la pire” de sa vie Ozzy s’est levé et a enregistré Ordinary Man, l’un des meilleurs albums solo de sa carrière.

Bien qu’il ne reste plus qu’une semaine à Ordinary Man, il semble qu’Ozzy sait qu’il n’a pas de temps à perdre. Dans une nouvelle interview pour iHeart Radio, Il a dit qu’il était prêt à entrer à nouveau en studio pour enregistrer un autre album. Sans donner beaucoup de détails, Osbourne a révélé qu’il voulait retourner au studio avec Andrew Watt, le producteur de Post Malone et avec qui il avait travaillé son dernier album.

Chaque pièce a deux faces, et c’est en chacun de nous de voir les deux faces de chaque situation. Cette philosophie est partagée par Ozzy, car avant la décision triste et forcée d’annuler sa tournée en Amérique du Nord à la recherche de traitements médicaux pour sa maladie, une fenêtre de temps ouverte que vous souhaitez utiliser pour enregistrer plus de musique.

Mesdames et messieurs, Le prince des ténèbres, @OzzyOsbourne 🦇 🔥 #iHeartOzzyOsbourne

REGARDER: https://t.co/FD3cpAQWHc pic.twitter.com/THdDnyHqJO

– iHeartRadio (@iHeartRadio) 25 février 2020

Dans l’interview, Ozzy a également expliqué ce que l’homme ordinaire signifie pour lui. “Avec cet album, parce que j’étais si misérable l’année dernière, ce fut un soulagement d’avoir et de faire quelque chose que j’aime faire”, a déclaré Osbourne. «Je n’avais pas de délais. Et j’espère que le mois prochain j’irai faire un autre album avec Andrew. Je pourrais aussi le faire pendant que je ne fais pas de concerts ». Et honnêtement, retourner au studio et jouer avec Watt, Duff McKagan de Guns N ‘Roses et Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, est un bon moyen de retrouver la santé.

“Nous ferions rebondir les mélodies jusqu’à ce que quelque chose se produise, et nous irions avec ça”, a déclaré Osbourne à propos de ses séances en studio. «C’était amusant. C’était tellement bon de faire quelque chose. Parce que j’étais allongé sur le lit en disant: «C’est ça, je ne marcherai plus jamais», et cela m’a fait faire quelque chose et me sentir bien. Et c’était simple, c’était plus comme enregistrer une jam session. »