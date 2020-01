Ozzy Osbourne révèle le diagnostic de la maladie de Parkinson après une mauvaise chute l’année dernière

Ozzy Osbourne a la maladie de Parkinson. L’étoile Black Sabbath a reçu son diagnostic après une chute l’année dernière.

Osbourne a parlé de son diagnostic sur Good Morning America, décrivant le sien comme une «forme bénigne» de la maladie. Une chute en février dernier a aidé à établir le diagnostic, bien qu’il souffre toujours de complications de la chute. Il a dit aux hôtes qu’il était parfois incapable de dire si ses symptômes d’engourdissement étaient dus à la maladie de Parkinson ou à la suite de la chute.

Sa femme Sharon a déclaré: «Ce n’est pas une condamnation à mort, mais cela affecte certains nerfs de votre corps. Tu as une bonne journée; vous avez une bonne journée, puis une très mauvaise journée. »

Ozzy admet que le traitement de la maladie a été un nouveau défi pour lui. Il a présenté son dernier spectacle la veille du nouvel an l’année dernière avant de subir une chute en février. La chute a fait qu’Osbourne a eu besoin d’une intervention chirurgicale au cou, qui, selon lui, «m’a vissé tous les nerfs».

Ozzy prend maintenant des médicaments contre la maladie de Parkinson et ses douleurs nerveuses. Certaines spéculations sur la santé d’Ozzy sévissent en ligne depuis l’automne. Les fans ont également remarqué des tremblements de la main d’Ozzy lors des interviews et des performances.

Ozzy dit que son fils et sa fille ont été les premiers à remarquer que quelque chose n’allait pas. Mais il a ajouté qu’il était reconnaissant envers les fans qui sont restés à ses côtés. “Ils sont mon air, vous savez”, a déclaré le chanteur. “Je me sens mieux. J’ai reconnu que j’avais un cas de Parkinson. Et j’espère qu’ils s’accrocheront, et ils sont là pour moi parce que j’en ai besoin. “

Une personne atteinte de Parkinson peut ressentir une grande variété de symptômes. Les trois symptômes évidents incluent des tremblements des mains, un mouvement lent et des muscles raides. Ils peuvent également rencontrer des problèmes d’équilibre et une perte d’odeur et des problèmes de mémoire.

Ozzy dit que sa santé s’améliore de jour en jour. «Je suis beaucoup mieux maintenant que je ne l’étais en février dernier. J’étais dans un état choquant », a-t-il admis aux hôtes. Il doit reprendre la route lorsque sa tournée américaine commencera à Atlanta. L’année dernière, il a annulé toutes les apparitions au Royaume-Uni en raison de sa santé.