Ozzy Osbourne révèle qu’il combat la maladie de Parkinson

Récemment, la légende du métal Ozzy Osbourne a déclaré que 2019 était l’année «la plus longue, la plus douloureuse et la plus misérable» de sa vie. C’est la terrible chute qui a souffert à la maison la cause de toutes ces souffrances. Cependant, un secret bien gardé est également l’un des principaux responsables de tant de douleurs dans sa vie l’année dernière. Ozzy Osbourne a brisé le silence et a révélé qu’il luttait contre la maladie de Parkinson.

“Le Prince des Ténèbres” et sa femme Sharon Osbourne ont fait la une lors d’une interview sur ABC Morning Good ABC. Ils ont dit qu’Ozzy avait été diagnostiqué avec la maladie en février dernier, juste après la chute qu’il avait subie.. Avec ces deux terribles nouvelles, Ozzy a dû annuler tous ses projets musicaux de l’année.

Et pour tout cela, qu’est-ce que la maladie de Parkinson? La maladie de Parkinson, décrite par James Parkinson en 1817, Il s’agit d’un trouble chronique et dégénératif de l’une des parties du cerveau qui contrôle le système moteur et se manifeste par la perte progressive de la capacité de coordonner les mouvements, entre autres symptômes. Quelque chose qui finira par affecter tous vos mouvements sur scène.

Dans l’interview, Ozzy Osbourne a déclaré: “Cela a été terriblement difficile pour nous tous.” “ J’ai fait mon dernier spectacle du Nouvel An (31 décembre 2018) sur The Forum. Puis j’ai eu une mauvaise chute. J’ai dû subir une opération au cou, ce qui m’a foutu tous les nerfs “. Sharon a ajouté: «C’est Parkinson 2. Il y a tellement de types différents de Parkinson; ce n’est pas une peine de mort par un effort d’imagination, mais affecte certains nerfs de votre corps. Et c’est comme si vous aviez passé une bonne journée, une bonne journée puis une mauvaise journée. »

Ozzy suit actuellement un traitement et prend des analgésiques et renforce ses nerfs. «J’ai un engourdissement dans ce bras suite à une opération, mes jambes sont encore froides. Je ne sais pas si c’est la maladie de Parkinson ou quoi, vous savez, mais c’est ça, regardez, c’est le problème. Parce qu’ils se sont coupés les nerfs lors de la chirurgie. Je n’avais jamais entendu parler de douleurs nerveuses et c’est une sensation étrange. »

Après presque un an avec le secret dans sa gorge, le membre du Rock & Roll Hall of Fame ne pouvait tout simplement plus cacher sa situation: «Je ne suis pas bon avec les secrets. Je ne peux plus marcher parce que c’est comme si je n’avais plus d’excuses, tu sais? »

Comme un maître du métal, malgré sa bataille contre Parkinson, Ozzy Osbourne prévoit de faire une tournée cette année en promotion de son nouvel album Homme ordinaire. Les singles de ce nouvel album en tant que soliste l’ont vu revenir avec plus de talent que jamais. Il suffit d’attendre le 21 février pour avoir l’album complet dans nos oreilles. Pour l’instant écoutez ici “Ordinary Man” en collaboration avec Elton John: