Ozzy Osbourne taquine le clip de “Straight To Hell”

Ozzy Osbourne a publié un teaser pour son clip officiel de la chanson “Directement en enfer”. Le clip complet fera ses débuts en ligne le lundi 6 janvier.

“Directement en enfer” est le deuxième single de Ozzyprochain album, “Homme ordinaire”, qui sortira plus tard cette année via Records épiques.

Sur le rocker à fond “Directement en enfer”, Ozzy emmène les auditeurs au cœur des ténèbres – “il manque quelque chose et vous ne savez pas pourquoi” – avec GUNS N ‘ROSES guitariste Sabrer le long de cette chevauchée diabolique, livrant des riffs de terre brûlée.

En novembre dernier, Ozzy libéré “Sous le cimetière”, sa première nouvelle musique solo en près de 10 ans, qui a recueilli plus de 2,8 millions de diffusions mondiales au cours de sa première semaine. Pierre roulante noté “malheur et tristesse est ce qui fait un Ozzy chanson géniale, et c’est ce qui fait de celui-ci un gardien “, et Radio Nationale Publique a écrit: “Cela ressemble à Ozzy et, remarquablement, Ozzyla voix peut encore déchirer votre âme. “

“Cet album était un cadeau de ma puissance supérieure – c’est la preuve pour moi que vous ne devriez jamais abandonner,” Ozzy m’a dit.

Enregistré à Los Angeles, l’album présente le producteur Andrew Watt sur les guitares, Duff McKagan (GUNS N ‘ROSES) à la basse et Chad Smith (POIVRONS CHILI ROUGES) sur des tambours.

“Tout a commencé quand Kelly [[Osbourne]arrive et dit: «Voulez-vous travailler sur un Post Malone chanson?'” Ozzy expliqué. “Ma première chose a été:” Qui est ce bordel Post Malone?! ‘ je suis allé à Andrew‘s[[Watt]maison et il a dit que nous travaillerons très rapidement. Après avoir terminé cette chanson, il a dit: “Seriez-vous intéressé à commencer un album?” J’ai dit ‘ce serait putain de super, mais maintenant je pense que je ne veux pas travailler dans un studio au sous-sol pendant six mois! Et en peu de temps, nous avons fait l’album. Duff et Tchad on entrait et on entrait et on jamme pendant la journée et j’allais travailler les chansons le soir. J’avais déjà dit à Sharon Je devrais faire un album, mais dans le fond de mon esprit j’allais ‘Je n’ai pas la putain de force …’ mais Andrew l’a retiré de moi. J’espère vraiment que les gens l’écouteront et l’apprécieront, car j’ai mis mon cœur et mon âme dans cet album. “

Ozzy n’a pas sorti un tout nouvel effort solo depuis 2010 “Crier”, ayant passé les dernières années à tourner avec SABBAT NOIR à l’appui de ce groupe “13” LP, ainsi que jouer un certain nombre de spectacles solo. Plus récemment, Osbourne a récupéré à la maison après avoir subi une grave blessure au cou entraînant le report de sa tournée solo.

De retour en octobre, Ozzy a de nouveau reporté sa tournée européenne, marquant la deuxième fois que SABBAT NOIR le chanteur l’a fait suite à une série de problèmes de santé.

Ozzy a initialement abandonné tout son calendrier 2019 au début de l’année dernière, alors qu’il se remettait d’une intervention chirurgicale pour réparer une blessure subie lors d’un épisode de pneumonie. La jambe européenne de son “No More Tours 2” le trek a ensuite été reprogrammé de janvier à mars 2020, les dates nord-américaines devant suivre en mai 2020.

OsbourneLa tournée européenne aura lieu à l’automne 2020.



Nouvelle vidéo lundi !! pic.twitter.com/EfKJM19rMO

– Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 3 janvier 2020



Mots clés:

Ozzy Osbourne

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).