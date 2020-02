Ozzy Osbourne: Tony Iommi “ intimide le F ** K hors de moi, et il le sait ”

Ozzy Osbourne a été interviewé pour le dernier épisode du producteur Rick Rubinc’est “Disque rayé” Podcast. Pendant le chat, qui peut être entendu sur Apple.com, ils ont discuté Ozzyprochain album solo, “Homme ordinaire”; travailler ensemble pour produire SABBAT NOIRc’est “13” album; et beaucoup plus.

Parlant de son SABBAT coéquipiers, Ozzy m’a dit: “Typec’est[[Majordome, basse]un très grand parolier. [And as a bassist], personne ne peut le toucher. Facture [[quartier], à son époque, était un grand batteur. Tony [[Iommi, guitare], il sera toujours le plus grand – personne ne peut le toucher. Et en fait, à ce jour, je ne comprends toujours pas comment il joue de la guitare, car il n’a pas le bout des doigts; il joue avec les doigts en plastique. “

Osbourne a également félicité le légendaire guitariste pour la façon dont il a combattu avec SABBATretrouvailles prévues même après avoir été diagnostiqué avec les premiers stades du lymphome il y a près d’une décennie.

“Je veux dire, il y a un homme,” Ozzy m’a dit. “Quand il a reçu un diagnostic de cancer, il vient de s’en occuper. C’est lui. Je vais [imitates crying sound], et il se dit: “Quoi que je fasse.” Il est comme ça. Il a toujours été comme ça. Très calme.”

Selon Ozzy, Tony a toujours été le membre le plus important de SABBAT. “Il était vraiment le groupe,” Osbourne m’a dit. “Nous faisions tous partie du groupe, mais il était le plus irremplaçable [out of all of us]. “

Osbourne également abordé sa relation personnelle avec Iommi, révélant qu’il admire toujours son ami de longue date et son compagnon de groupe.

“Les gens me diront:” Pourquoi avez-vous toujours chanté sur le côté de la scène? ” Putain, je ne sais pas. Je ne sais pas “, a-t-il dit. “C’est juste de la peur, je suppose. Parce que Tony, il est l’une des rares personnes qui pourrait entrer dans cette pièce en ce moment et je me sentirais putain d’intimidation. Il m’intimide – et il le sait. “

Ailleurs dans l’interview, Ozzy a exprimé sa déception que quartier a fini par ne pas être impliqué dans la fabrication de “13” ou la tournée à l’appui du LP.

“La seule chose triste à propos de l’album était Facture ne jouait pas [on it]”, at-il dit.” Nous aurions encore fait le putain d’album maintenant. … Il prend tellement de temps pour tout.

“Tony m’a dit un jour, il a dit: ‘Vous savez Facture‘est un problème – il pense toujours que tout le monde va l’arracher, ce que je comprends “, a-t-il poursuivi.” Je ne suis pas mieux que Facture, ou n’importe lequel d’entre eux, et j’ai de la chance d’avoir une femme qui est de mon côté. Parce que ces enculés, mec, ils entrent et ils te donnent toutes ces conneries, te conduisent dans une voiture flashy, te montrent un peu d’argent. Et vous pouvez les poursuivre, mais il vous faut une putain de vie pour gagner. Les avocats gagnent. SharonLe père de était un putain de célèbre arnaqueur.

“Nous nous sommes fait piquer pour beaucoup d’argent”, Ozzy ajoutée. “Mais là encore, j’ai dit Bill Ward un jour au téléphone, il y a quelque temps maintenant, j’ai dit: «Vous savez quoi? D’une certaine façon, en ce qui me concerne, ce fut une bénédiction que je n’ai jamais reçu tout cet argent d’avance, car avec l’argent que j’avais, j’avais fait du bon travail en me tuant presque. Je ne serais pas assis ici, c’est sûr. Si nous avions obtenu tous les millions d’avance, nous serions foutrement morts. “

quartier était à bord pour le SABBAT réunion quand elle a été annoncée pour la première fois il y a huit ans, mais a reculé peu après. Le batteur a par la suite déclaré avoir interrompu les sessions d’enregistrement et de tournée en raison de clauses contractuelles abusives, bien que les membres de SABBAT ont laissé entendre dans d’autres interviews qu’il n’était pas physiquement à la hauteur de la tâche.

De retour en novembre 2018, Osbourne a dit qu’il n’aimait pas particulièrement travailler avec Iommi même s’il a apprécié la SABBAT NOIR guitariste à un niveau personnel. Ses remarques faisaient écho à celles qu’il avait faites deux mois plus tôt Philadelphia Inquirer qu’il “n’a pas passé un bon moment” sur SABBATtournée finale. Il a expliqué: “J’ai passé neuf ou dix ans SABBAT, mais j’étais loin d’eux depuis plus de 30 ans. Avec eux, je ne suis qu’un chanteur. Avec moi, je peux faire ce que je veux faire. J’obtenais de mauvaises vibrations d’eux pour être Ozzy. Je ne sais pas – que puis-je faire d’autre? “

Quelques semaines après Ozzyc’est Philadelphia Inquirer interview a été publiée, Iommi a été demandé par La liste s’il avait une réponse aux commentaires du chanteur. Iommi a dit: “J’ai vu ça, mais je ne sais pas ce qu’il voulait dire. J’ai passé un bon moment lors de la dernière tournée à jouer avec les gars, et Ozzy ne m’a rien dit. Il a semblé l’apprécier et nous avons ri, donc je ne sais pas. Je pense donc que cette citation a peut-être été prise hors contexte. “