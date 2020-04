P! Nk testé positif pour le coronavirus | Pitchfork

P! Nk a révélé qu’elle avait récemment testé positif pour le coronavirus (COVID-19). La chanteuse a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié sur son compte Twitter. «Il y a deux semaines, mon fils de trois ans, Jameson, et moi présentions des symptômes de COVID-19», a-t-elle écrit. «Heureusement, notre médecin de soins primaires a eu accès à des tests et je suis positif.» P! Nk a écrit que sa famille s’était déjà réfugiée à la maison à l’époque, et a continué la pratique pendant les deux semaines suivantes. P! Nk a ajouté qu ‘«il y a quelques jours à peine, nous avons été testés de nouveau et nous sommes heureusement négatifs». Retrouvez ses remarques complètes ci-dessous.

P! Nk a également annoncé qu’elle versait 500 000 $ au fonds d’urgence COVID-19 du maire de Los Angeles et 500 000 $ au Temple Emergency Hospital de Philadelphie en l’honneur de sa mère, qui a travaillé pendant 18 ans dans la cardiomyopathie et la transplantation cardiaque. Centre. «C’est une parodie absolue et un échec de notre gouvernement de ne pas rendre les tests plus accessibles», a-t-elle écrit. P! Nk a également remercié les professionnels de la santé pour tout leur travail acharné.

