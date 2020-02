Paavo Lötjönen dit que le nouvel album d’Apocalyptica ‘Cell 0’ a été ‘fait pour les fans hardcore’

Barbara Caserta de l’Italie Linea Rock a récemment mené une interview avec Eicca Toppinen et Paavo Lötjönen des rockers violoncelles finlandais APOCALYPTICA. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Si l’un d’eux s’attendait APOCALYPTICA pour durer aussi longtemps qu’il aura sur la formation du groupe en 1993:

Eicca: “Quand nous avons commencé à jouer du métal avec Paavo et quelques autres amis en 1993, nous avons commencé à le faire pour notre propre plaisir. Nous n’avions absolument aucun plan. Pas même un plan pour faire un album. Puis, à la fin de ‘ 95, nous avons joué pour la première fois pour un public metal et sur la base de ce concert, nous avons eu une offre pour faire un album. Donc nous avons fait un album et nous n’avions pas de plans pour d’autres plans. Nous n’avons jamais pensé à ce qui se passe dans le long terme.”

Paavo: “Nous n’avons jamais eu de plan directeur pour l’avenir. Petit à petit, étape par étape, nous avons continué. Vous savez, le début a été surprenant, même pour nous. Nous ne pouvions pas nous attendre au succès que nous avons obtenu depuis le début.”

Eicca: “Pour nous, c’était la chose la plus naturelle à faire. Nous jouons des violoncelles et nous aimons le heavy metal, alors jouons du heavy metal avec des violoncelles. Pour nous, ce n’était pas si révolutionnaire que ça s’est avéré.”

Paavo: “C’est peut-être un secret de notre succès: c’est vraiment spontané et honnête. Nous n’avions aucun objectif.”

Eicca: “Quand le premier album[1996’s[1996’s«Joue Metallica par quatre violoncelles»]était prêt et il est sorti, on pensait que si on vend mille CD, c’est super. Maintenant, cet album a vendu peut-être deux millions de CD. Mais c’était ce que nous attendions au début et c’est devenu un record classique. “

En lançant leur premier album entièrement instrumental en 17 ans avec “Cell-0”:

Eicca: “Quand nous avons réalisé qu’après ‘Shadowmaker’ tournée, nous avons réalisé que cela faisait 20 ans à partir du premier album, alors nous avons réalisé ‘Faisons un petit spectacle anniversaire’, donc peut-être 20 à 30 concerts, puis il s’est avéré que c’était 230 concerts à travers le monde. “

Paavo: “Quarante-cinq pays.”

Eicca: “Jouer uniquement METALLICA et c’était la première fois que nous jouions le premier album avec quatre violoncelles, exactement comme il avait été enregistré en 1996. C’était la première fois en 20 ans que nous faisions cela. Donc, cela revenait vraiment à l’essentiel de la façon dont nous avons commencé, mais avec l’expérience que nous avons acquise au cours de toutes ces années. C’était en fait tellement plus amusant que ce à quoi nous nous attendions. En même temps, nous avons introduit ce concert dans des salles classiques, des salles assises, donc jouer du métal avec des violoncelles n’était vraiment que l’objectif principal de tout le concept. C’était excitant et amusant pour nous. Ce genre de nous a fait penser qu’il serait vraiment excitant d’aller plus loin dans le cœur de APOCALYPTICA, l’origine même de APOCALYPTICA et pour comprendre quelle est la principale chose qui fait APOCALYPTICA si spécial et unique, et c’était d’écrire de la musique originale mais aussi sans interruption. C’est pourquoi nous avons produit l’album nous-mêmes. Nous n’étions que quatre d’entre nous et un ingénieur du son en studio pendant deux mois. C’est comme ça que nous avons fait cet album. C’était comme: ‘Maintenant, nous voulons faire un album que nous connaissons vraiment et nous voulons vraiment chercher le cœur de APOCALYPTICA. “”

Paavo: “Fondamentalement, ce n’est pas du tout un album grand public. Il est fait plus pour le hardcore APOCALYPTICA les fans et les mélomanes qui aiment la musique différente des chansons à succès de la radio. “

En présentant un concept avec “Cell-0” sans utiliser de paroles:

Eicca: “Avec la musique instrumentale pour nous, c’est très souvent que nous trouvons par exemple des titres de chansons après la fin de la chanson. Nous écoutons la musique, puis nous sentons quel genre d’histoire la chanson nous raconte. Ensuite, nous essayez de décrire cela avec le titre de la chanson. Mais je pense que cela reflétait parce que nous étions très nus et purs pendant le processus d’enregistrement et reflétait ce que nous pensons du monde aujourd’hui et quel genre de choses nous inquiètent et quel genre de choses donnent nous espérons et la force de lutter contre les choses sombres. Je pense que c’est pourquoi le thème est devenu, en quelque sorte, environnemental, mais je pense qu’il s’agit d’essayer de trouver une compréhension que nous faisons partie de la vue d’ensemble dans ce monde et dans cet univers et c’est quelque chose que nous devons respecter et honorer et prendre soin de notre environnement, y compris des autres personnes et lutter contre la cupidité et lutter contre des pouvoirs massifs qui nous mènent évidemment dans une sorte de chaos. Je pense que le concept de l’album est un reflet de notre façon de penser une à propos du monde et de la façon dont nous parlons à l’intérieur du groupe et du genre de choses que nous ressentons autour de nous et que nous avons vu lors de nos tournées à travers le monde et de ce que nous voyons se produire en politique. “

Paavo: “Ce qui est fantastique dans la musique instrumentale, nous n’avons pas besoin d’expliquer trop sur la musique. Bien sûr, ce sont les titres de chansons, c’est comme une sorte de ligne directrice, cela montre à l’auditeur la direction par où commencer à penser sur les choses, quel genre de sentiments il y a dans notre esprit, mais honnêtement, quand chaque auditeur commence à écouter de la musique, il doit fermer les yeux et mettre ses écouteurs et penser au genre d’images qui lui viendront à l’esprit. C’est comme paysages mentaux et peintures mentales. “

Eicca: “Nous n’essayons pas de dire aux gens quoi penser, mais nous donnons une plate-forme où les gens peuvent penser par eux-mêmes. C’est très agréable et surprenant que beaucoup de gens qui n’ont même pas vu les titres des chansons et qui écoutaient juste la musique, ils viennent avec les commentaires c’est ce qu’ils commencent à traiter dans leur esprit et c’est très lié à ce que nous ressentons la musique est. C’est un peu magique. C’est certainement une plate-forme pour un espace très ouvert dans l’esprit de chaque auditeur. C’est pourquoi l’auditeur peut en faire l’expérience à sa manière. “

Qu’ils se considèrent comme des musiciens classiques jouant du rock / métal ou inversement:

Paavo: “Nous ne voyons pas ce genre de limites avec la musique.”

Eicca: “Je joue principalement du heavy metal depuis 24 ans et je joue de la musique classique depuis peut-être 12 ans. C’est un peu l’équilibre. Je suis peut-être au moins à 70%. Je pense APOCALYPTICA est un groupe de metal. Les gens disent que c’est un groupe néo-classique. D’accord, je peux l’accepter également. En raison de notre expérience, nous avons beaucoup de façons de penser classiques, les structures de la musique et la dramaturgie de la musique, ce qui influence beaucoup ce que nous avons fait tant de musique classique dans le passé. Je n’achète pas vraiment que les gens disent que nous sommes des musiciens classiques qui jouent du métal. Non, nous sommes des musiciens de métal. Vous ne pourriez pas dire cette chose pour quelqu’un d’autre qui joue tout le temps depuis 25 ans dans un groupe de métal. Vous ne dites pas «c’est un musicien de jazz» parce qu’il joue du jazz avant ça. [Laughs]”

“Cell-0” est sorti en janvier via Musique de Silver Lining.

En soutien de “Cell-0”, APOCALYPTICA – violoncellistes Toppinen, Perttu Kivilaakso et Paavo Lötjönenet batteur Mikko Sirén – étaient les invités spéciaux pour SABATON sur une tournée européenne de 15 pays et 23 dates qui a débuté le 17 janvier à Zurich, en Suisse et s’est terminée le 16 février à Oslo, en Norvège.