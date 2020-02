Page Hamilton sur l’effondrement de la gamme classique de casques: «L’argent est venu et a changé les choses»

Le magazine australien Heavy a récemment interviewé CASQUE chanteur Page Hamilton. Vous pouvez écouter l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur l’assemblage d’une setlist pour leur tournée du 30e anniversaire où le groupe joue 30 chansons chaque soir:

Page: “Tout est en quelque sorte mélangé. Certaines personnes pensaient que ce serait chronologique, mais cela ne fonctionne pas vraiment pour moi d’avoir toutes les vieilles chansons en premier et j’aime avoir des choses réparties au cours du set. Une chose que nous avons à peu près fait, je suis un énorme LED ZEPPELIN fan et ils clôturent toujours le spectacle avec ‘Tout plein d’amour’, et nous fermons toujours avec ‘Pendant ce temps’, et c’est notre ‘Tout plein d’amour’. Quand nous jouons cela, le spectacle est terminé, alors rentrez chez vous. [Laughs] J’adore quand les gens disent, “Je ne peux pas croire que tu n’aies pas joué”. Je me dis «On vient de jouer 30 putains de chansons. Laisse-moi tranquille.’ [Laughs] C’est juste, comme: «Rentre chez toi. Écoutez le disque. J’adore le faire, mais je suppose que les gens seront déçus si vous ne jouez pas la seule chanson. Mais c’est celui où ils ne peuvent pas vraiment se plaindre. Nous faisons même «Gigantor»et j’ai toujours juré que nous ne le ferions jamais. Il s’avère que c’est vraiment amusant. “

Sur sa plus grande réussite au cours CASQUEcarrière de:

Page: “Que je joue toujours et que je l’aime toujours. Je l’aime probablement plus que jamais, et je suis toujours excité quand je m’assois pour jouer de la guitare tous les jours. J’adore vraiment jouer du jazz. Ce n’est pas nécessairement intégré à CASQUE, mais cela fait partie du tissu de mon personnage musical, je suppose, ou de ma personnalité musicale. C’est ma plus grande réussite. J’ai tellement d’amis qui font partie de groupes qui semblent détester ça; ils sont juste épuisés et ils n’aiment pas leur musique et ils le font pour l’argent et le salaire. Je ne suis pas. Je le fais parce que je l’aime absolument. Ouais, c’est cool. Je score un film en ce moment. Je joue aussi de la guitare dans un autre film. Celui que je marque est l’horreur. Celui sur lequel je joue est une comédie romantique pour adolescents, donc ils ne pouvaient pas être plus séparés. J’ai un album qui sort en mars avec mon groupe de New York M’LUMBO. C’est appelé M’LUMBO AVEC PAGE HAMILTON. C’est de la musique complètement bizarre. Si vous pensez que vous aimez jouer de la musique, vous devez vous en tenir à cela toute votre vie et ne pas vous consacrer à des aspirations commerciales ou autre.

Si les tendances ont jamais dicté le type de musique CASQUE joué:

Page: “Non. L’industrie de la musique a été honnête pendant un certain temps lorsque nous avons signé un accord majeur. MTV frappé et nous avons vendu un tas de disques. Puis, quand nous avons poussé l’enveloppe un peu plus loin, les gens se disaient: «Ouais, c’est trop.» le «Betty» l’album était trop pour beaucoup de gens. MTV était, comme, “Oui, ça va.” Ils ont joué des morceaux, mais ensuite les gens sont passés aux groupes qui voulaient nous ressembler. Je ne sais pas; J’aime beaucoup le «Betty» album et j’aime vraiment le «Arrière-goût» album et j’ai pris beaucoup de critiques à l’époque. Maintenant, nous jouons ces chansons et les gens qui sont CASQUE les fans sont restés avec ça, mais les gens qui n’étaient que des fans de ce qui était populaire à l’époque, ils ne resteront pas avec vous de toute façon, donc je ne m’inquiète pas vraiment pour eux. “

Sur quels conseils il donnerait à son jeune moi:

Page: “Je ne sais pas. Peut-être être un peu plus flexible en tant que chef d’orchestre ou essayer de communiquer plus, ne pas se sentir coupable de venir avec des chansons sympas et juste dire:” Hé, j’ai compris. ” J’ai encouragé les autres gars à écrire et ils l’ont fait, mais je pense que nous avons en quelque sorte perdu notre unité quelque part en cours de route et je me sentais comme si nous étions unifiés au début. Mais l’argent est venu et a changé les choses, je pense. t mon intention. Ce n’était pas ma faute non plus. Les gens veulent blâmer quelqu’un … J’ai écrit les chansons. Que voulez-vous? Ils étaient un grand groupe; ils étaient grands pour jouer les chansons que j’ai écrites. nous. Il est difficile d’être un chef de groupe. Je viens d’avoir la conversation plus tôt avec quelqu’un à ce sujet. Mon manager avait l’habitude de gérer David Byrne du TÊTES PARLANTES. Lui et moi avons pris un café parce que je me sentais vraiment déçu quand le groupe a rompu à propos de ce genre de haine que vous ressentiez de la part de vos camarades. Il est, comme, ‘Non, vous ne pouvez pas vous en soucier. C’est comme ça que c’est d’être chef d’orchestre. J’ai eu une conversation avec Danny Kortchmar parce qu’il a produit[[EAGLES batteur / chanteur] Don Henley. Il est, comme, “Le concert si vous êtes un chef de groupe, ils vont être irrités et il va y avoir de la merde et vous devez le supporter.” Maintenant, je n’ai plus de culpabilité à ce sujet. J’avais l’habitude d’avoir de la culpabilité à ce sujet. Maintenant non. Je suis comme, ‘Man. J’ai trouvé quelque chose de cool. Vous avez participé et vous avez été formidables. J’aurais pu le faire sans toi. C’est toujours ma vision. Je ne l’ai pas fait pour claquer quelqu’un. Je l’ai fait parce que nous étions tous ensemble à un moment donné. Nous étions tous unis. Cette dynamique change lorsque vous passez beaucoup de temps avec quelqu’un. Je ne sais pas s’il y a une réponse. Je ne sais pas comment j’aurais pu l’empêcher. Je dirais à mon jeune moi “Continuez simplement à faire ce que vous faites.” “

Ayant coupé ses dents en jouant avec l’icône de la guitare avant-gardiste Glenn Branca et les piliers indie BAND OF SUSANS, Hamilton lancé CASQUE en 1989, et le groupe a sorti son premier album, “Strap It On”, sur l’indépendance Reptile d’amphétamine étiqueter l’année suivante. CASQUE est rapidement devenu le sujet d’une guerre d’appels d’offres avec des labels sans précédent, Interscope et libérer “Entre temps” en juin 1992.

Bien que CASQUE dissous en 1997, Hamilton fait revivre le groupe en 2004, et le groupe continue de tourner et d’enregistrer.

Même si son groupe était absent des projecteurs, CASQUE continue d’exercer une influence considérable sur plusieurs générations de bandes. Leurs chansons ont été couvertes par des goûts de CHEVELLE, DÉFTONES, FOI PLUS, PIG DESTROYER et SOULFLY, et le groupe a inspiré un 2016 CASQUE album hommage intitulé “En attendant Redux”. CASQUE a également été cité comme une influence clé sur des groupes tels que GODSMACK, KORN, MARILYN MANSON, MASTODONTE, PANTERA, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE, SEPULTURA, NŒUD COULANT, TACHÉ, SYSTEM OF A DOWN et OUTIL.

CASQUEdernier album de, “Mort au monde”, a été publié en octobre 2016 via earMUSIC.