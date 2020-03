Pa’l Norte 2020 est reporté en raison des risques de contagion du coronavirus au Mexique

Compte tenu de la propagation des coronavirus au Mexique (et dans le monde), les organisateurs de Pa’l Norte 2020, ils reportent leur horaire établi pour le week-end des 20 et 21 mars (vendredi et samedi) au parc Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

Ces derniers jours, le coronavirus a été inscrit à l’ordre du jour international car le nombre de personnes infectées augmente dans divers pays. Le mercredi 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a publié une déclaration décrivant l’éclosion de coronavirus comme une pandémie, qui alerte les autorités des pays à prendre des mesures plus sérieuses pour empêcher la propagation.

AgoIl y a quelques heures, et comme certaines sources spéculaient, elles nous ont donné une très mauvaise nouvelle, Coachella a été reportée à octobre en raison du #coronavirus https://t.co/bMGCaODbYB

De cette façon, Divers événements culturels à travers le monde ont été annulés ou leurs dates ont été retardées. South By South West (SXSW) a été annulé, par exemple, tandis que Coachella a déplacé ses dates en octobre 2020 (il était prévu pour avril). De nombreux événements sportifs ont également rejoint l’effort en étant annulés ou suspendus comme la saison NBA, pour ne citer que l’exemple le plus récent.

À ce jour, le Mexique enregistre 26 cas confirmés dans certains États de la République comme Mexico, Nuevo León, Querétaro, État de Mexico. En d’autres termes, selon le ministère de la Santé, Nous sommes dans la première phase de “Viral Import” où aucune restriction ou suspension d’événements n’est nécessaire, cependant, ce week-end, il a été annoncé que nous sommes en transition vers la phase 2 et cela n’implique pas la tenue d’événements massifs. L’épidémie dans notre pays devrait être imminente à partir du 20 mars, donc Les organisateurs des événements les plus importants agissent.

Et voilà comment il est annoncé que le Pa’l Norte 202o est repoussé pour le second semestre. Comme nous l’avons mentionné, est l’un des festivals de musique les plus importants au Mexique et en Amérique latine. Dans un communiqué, les organisateurs de Pa’l Norte ont déclaré:

Pa’l Norte 2020 a annoncé fin 2019, l’affiche de son édition 2020, qui présentera des actes tels que The Strokes, Alejandro Fernández, Tame Impala, Daddy Yankee, Foster the People, MGMT, Paulo Londra, Sum 41, El Tri, Iggy Azalea, Galantis, The Whitest Boy Alive, Milky Chance, Babasónicos, Andrés Calamaro, entre autres.