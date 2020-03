Pa’l Norte 2020 est toujours debout; la situation sera évaluée dans les prochains jours

Mercredi 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que le coronavirus est classé comme pandémie; En d’autres termes, le virus a atteint plusieurs pays sur différents continents, affectant la population. Le Mexique ne fait pas exception et il y a actuellement environ 18 cas confirmés.

Dans notre pays, Il est prévu que le déclenchement de la contagion se produira le 14ème jour ou à partir du 20 mars alors qu’il ne s’agit pas seulement de cas de personnes ayant voyagé à l’étranger (cas impuissants), mais aussi de contagions locales. En d’autres termes, nous sommes actuellement dans la première phase où le gouvernement a déterminé qu’il n’était pas nécessaire d’annuler des événements publics ou, par exemple, d’assister à des cours.

Ainsi, face à l’incertitude de la population, c’est que la programmation d’événements majeurs dans le pays tels que les festivals de musique a commencé à être évaluée, et plus encore étant donné qu’en mars deux des plus importants sont attendus, comme Vive Latino à Mexico et Pa’l Norte à Monterrey, Nuevo León.

Pa’l Norte devait avoir lieu les 20 et 21 mars au Parque Fundidora. La situation et les prévisions d’avancement ont donc été évaluées. Selon Reforma, le gouverneur de Nuevo León, Jaime Rodríguez, mieux connu sous le nom de «El Bronco», a rencontré les directeurs d’hôpitaux, le secrétaire à la Santé (Manuel de la O), le président exécutif du conseil d’administration du parc Fundidora (Artemio Garza Rodríguez) et les organisateurs. de cela et d’autres festivals, pour déterminer comment procéder.

Lors de la réunion, ils ont défini que cette classe d’événements massifs comme le Nord du Pacifique resterait debout, raison pour laquelle les mesures sanitaires seront renforcées. “Je ne peux pas violer le protocole. Ce n’est pas encore le festival, ne vous inquiétez pas, nous ne prendrons pas de décision risquée. Nous déciderons mardi “, a déclaré le gouverneur.

Le lundi 16 mars, ils se réuniront à nouveau pour analyser comment la situation au Mexique et dans l’État du Nord se poursuit en ce qui concerne le coronavirus et son évolution. Manuel de la O a déclaré qu’il n’est pas recommandé d’annuler le festival à ce moment, donc les dates restent.

“Nous suivrons toutes les recommandations du ministère de la Santé au sein de l’événement pour les personnes qui se coordonnent, les entrées, les vestiaires ont les installations et les outils pour que les participants soient calmes “, a déclaré Oscar Flores, l’un des organisateurs de Pa’l Norte. Dans le cadre des mesures sanitaires du festival, il s’agira de fournir aux participants des produits d’hygiène tels que du gel antibactérien, du savon et des serviettes.

Le cartel Pa’l Norte a été annoncé fin 2019 avec la présentation de Tame Impala en tête d’affiche; cependant, sur la page officielle du groupe la date de Monterrey n’apparaît plus, mais le concert du Foro Sol à Mexico le 19 mars avec MGMT et Clairo comme invités est maintenu.

D’autres groupes qui font partie de la programmation sont The Strokes, The Whitest Boy Alive, Foster the People, Daddy Yankee, Alejandro Fernández, Chetes, Los Auténticos Decadentes et de plus.