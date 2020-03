Pa’l Norte annonce qu’il prendra des mesures en cas d’épidémie de coronavirus

Ce 11 mars, le L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le coronavirus de Wuhan une pandémie– mieux connu sous le nom de COVID-19), un virus qui ces derniers jours s’est considérablement développé dans diverses parties du monde et qui déjà provoqué l’annulation de plusieurs événements importants globalement comme Coachella (il a été reporté), le E3, le festival SWSW, entre autres.

AgoIl y a quelques heures, et comme certaines sources spéculaient, elles nous ont donné une très mauvaise nouvelle, Coachella a été reportée à octobre en raison du #coronavirus https://t.co/bMGCaODbYB

– Sopitas (@sopitas) 10 mars 2020

Dans notre pays, la pandémie n’est pas venue en tant que telle (ou du moins disent-ils), car bien qu’à l’heure actuelle, seuls 11 cas aient été confirmés au Mexique, les autorités sanitaires n’ont pas ordonné l’annulation des festivals, concerts et manifestations de masse en général. Cependant, l’inquiétude parmi les gens commence à se construire autour de plusieurs des grands événements qui se tiendra dans les prochains jours dans le pays. L’un d’eux est le festival North Pa’l, qui aura lieu à Monterrey les 20 et 21 mars.

En cas de doute sur le fait que de nombreux fans du festival, qui ont cette année Tame Impala et The Strokes en tant que followers, se demandent si l’événement aura lieu ou non, Pa’l Norte est sorti pour signaler que le festival est en effet toujours debout, et qu’en collaboration avec les autorités de l’État ont décidéo renforcer les mesures de sécurité et de santé nécessaire pour que l’événement ait lieu.

“Nous suivrons toutes les recommandations du ministère de la Santé dans le cadre de l’événement pour les personnes qui cuisinent, accèdent aux vestiaires et disposent des installations et des outils pour que les participants soient calmes”, Oscar Flores, l’un des organisateurs de Pa’l Norte, a déclaré dans un communiqué publié par le gouvernement de Nuevo León.

D’un autre côté le secrétaire à la santé de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, a déclaré que bien que l’OMS ait déclaré le coronavirus pandémie, la population générale devrait être calme, car tous les cas présentés dans le pays ont été importés. “Il n’y a aucune restriction pour assister à des événements, pour avoir une poignée de main, pour aller à des concerts et ils peuvent aller facilement et en profiter avec leur famille”, a-t-il dit.

Le gouvernement de l’État précise brièvement que Les organisateurs de North Pa’l se sont engagés à avoir des quantités considérables de gel antibactérien, de savon et de serviettes pour désinfecter les surfaces pendant le festival. “Les mesures de sécurité viseront à faire en sorte que tous ceux qui arrivent passent un bon moment, soient à l’aise, calmes et sans problèmes”, indique le communiqué. “Il y aura beaucoup de sécurité lors de l’événement, avant et après et tout au long de l’événement afin que les gens puissent venir et partir en toute sécurité” ça se lit.