Pa’l Norte annonce une nouvelle date pour son édition 2020!

L’une des plus tristes nouvelles que la crise du coronavirus– mieux connu sous le nom de COVID-19 – au Mexique, était-ce l’édition de cette année de Pa’l Norte, l’un des festivals de musique les plus importants et les plus remarquables du pays, a dû être reporté. Ceci comme une mesure pour éviter que les participants et les artistes qui se rendraient à l’événement organisé à Monterrey, courent un risque de contagion.

Face à la contingence #coronavirus dans notre pays, @TecatePalNorte a décidé de reporter le festival👇🏻https: //t.co/tVbFy97QOY

– Sopitas (@sopitas) 15 mars 2020

Bien que l’événement dirigé par Alejandro Fernández, Tame Impala et The Strokes, a annoncé il y a quelques jours qu’elle ne pouvait malheureusement pas être réalisée, ce mercredi 18 mars le festival a surpris ses fans en révélant que Les 11 et 12 septembre seront la nouvelle date choisie pour que cet événement ait lieu.

Grâce à leurs réseaux sociaux, Pa’l Norte a publié une image dans laquelle ils ont révélé la date reportée du festival. Ça oui, Ils ont demandé à leurs partisans de se concentrer pour rester sains et saufs en suivant les recommandations publiées par les autorités sanitaires. dans les derniers jours, ceci afin qu’ils puissent profiter de deux jours pleins de musique au pays de la carnita rôtie en quelques mois.

“Nous devons faire preuve de force, d’engagement et de solidarité afin qu’ensemble nous sortions plus forts et jouissions ensemble bientôt de notre meilleure édition”, on le lit dans l’annonce que Pa’l Norte a faite via son compte Twitter.

Compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, nous voulons que vous vous concentriez sur ce qui compte vraiment pour rester en sécurité. Nous devons faire preuve de force, d’engagement et de solidarité afin qu’ensemble nous sortions plus forts et jouissions ensemble bientôt de notre meilleure édition. pic.twitter.com/jnlwsGyaik

– Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) 18 mars 2020

Même si On ne sait pas encore si le talent annoncé dans la première affiche du Pa’l Norte restera tel quel, il est certain que dans les prochains mois, le festival royal continuera à tenir ses fans au courant des changements que cet événement musical pourrait subir, tant dans sa programmation que dans d’autres domaines.

D’un autre côté – et pour ajouter un peu de citron à la plaie – nous laissons ici quelques photos de la configuration du festival avant d’être repoussé de quelques mois par le coronavirus. Nous ne pouvons que prendre soin de nous et attendre quelques mois!