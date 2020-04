Palaye Royale publie une vidéo animée pour le nouveau single ‘Little Bastards’

Rockers canado-américains PALAYE ROYALE ont sorti une vidéo animée pour leur tout nouveau single “Petits bâtards”, le morceau d’ouverture de leur prochain album, “Les Enfoirés”, dû le 29 mai via Records sumériens.

Le storyboard de la nouvelle vidéo animée pour “Petits bâtards” est basé sur PALAYE ROYALEroman graphique à venir qui a été écrit et dessiné par le batteur Emerson Barrett et XO Billie. Il reflète cette période d’isolement et montre la capacité innée des groupes à fournir une énorme créativité, même pendant les périodes d’isolement et de grands défis.

S’exprimant sur la nouvelle chanson et vidéo, guitariste Sebastian Danzig dit: “«Petits bâtards» est la piste d’ouverture de notre troisième album, ‘Les Enfoirés’. Musicalement, nous montrons la direction de l’album en un seul morceau. La vulnérabilité, la vérité et l’agression sont réunies dans une piste de trois minutes et demie qui préparera l’auditeur à ce qui est trop à venir pour les 14 prochaines pistes et quels coins nous toucherons. Lyrically, il suit notre dernière version ‘Solitaire’ mais montrant la frustration et la colère envers les individus qui sont censés être amis. Visuellement, nous voulions afficher notre état actuel qui est l’isolement complet du monde; piégé à l’intérieur d’une maison, mais la société toxique a trouvé son chemin à l’intérieur. Nous devons nous «regrouper» pour maintenir notre cercle de confiance et d’honnêteté. »

PALAYE ROYALE a taquiné “Les Enfoirés” depuis l’année dernière. Entouré d’un monde utopique créé par le groupe, “Les Enfoirés” est situé dans un endroit qui est le reflet de leur propre vie, mais dans un sens mythologique.

Emerson Barrett dit: “Il se déroule autour de l’île d’Obsidienne et il se déroule en 1888. En bref, c’est un monde qui a commencé avec des intentions où l’île a encouragé les penseurs libres et les artistes à exister et, comme tout le reste dans la vie, finalement, cela devient ceci le pouvoir politique et la toxicité maléfique qui vient avec tout. Pour rester un véritable individu dans la société, vous devez porter un masque à gaz. “

Musicalement, l’album est une énorme avancée pour le groupe. Il est, à son tour, sombre, luxuriant, en colère, vulnérable, caustique et chaud. Du grandiose Liaison-theme-esque “Ce soir est la nuit où je meurs” aux sombres secousses “Anxiété”, du refrain tranquillement déchirant de “Solitaire” et les énormes guitares déformées et déformées de “Nightmares (Coming Down)”, “Les Enfoirés” démontre à quel point le groupe a élargi son écriture et sa dextérité musicale, complétant son incendie criminel déjà accompli avec une floraison d’électronique, de battements de métal, de rythmes de batterie et de basse et d’arrangements de cordes obsédants. Il y a des singles sur l’album, des reflets lumineux, mais c’est aussi une œuvre qui fonctionne à merveille lorsqu’elle est écoutée dans son ensemble. Cela, malgré le fait qu’il a été enregistré dans divers endroits.

Sebastian Danzig déclare sur le processus d’enregistrement pour “Les Enfoirés”: “Nous avons loué un AirBnB à Joshua Tree, un à Londres, et nous avons continué dans de petites zones et écrit de nouvelles sections de l’album. C’est fou – nous pensions que l’album avait été fait en mars de l’année dernière, et nous avons fait le gros des choses dans Joshua Tree. Nous avons écrit «Petits bâtards» une semaine avant que l’album ne soit censé être mixé et masterisé. “

Sur le plan lyrique, l’album aborde un certain nombre de questions importantes, courantes chez les jeunes d’aujourd’hui – les problèmes de santé mentale, l’épidémie de violence armée, la consommation de substances comme moyen d’échapper à une réalité difficile et l’abandon parental jouent tous un rôle dans la riche tapisserie lyrique de l’album.

Remington ajoute: “Nous avons besoin d’un peu d’honnêteté et d’un peu de vérité. Le monde est tellement entaché par tout le monde qui essaie d’être si parfait et si putain de PG et qui essaie de suivre cette voie en n’essayant d’offenser personne. Les gens doivent être eux-mêmes, juste pour au moins 20 minutes. “

“Les Enfoirés” liste des pistes:

01. Petits bâtards



02. Massacre, le nouveau rêve américain



03. Anxiété



04. Ce soir est la nuit où je meurs



05. solitaire



06. Accrochez-vous



07. Baiser avec ma tête



08. Dépression nerveuse



09. Cauchemars



dix. Masochiste



11. Doom (vide)



12. Mouton noir



13. Rester



14. Rédempteur



15. Lord Of Lies (titre bonus)



