Pandora perd des abonnés – 88 000 ont quitté le service au dernier trimestre

SiriusXM a révélé de nouvelles informations sur le taux de croissance de ses abonnés pour son service par satellite et Pandora.

Tout d’abord, la bonne nouvelle.

SiriusXM a ajouté 355 000 abonnés à la radio satellite au cours du quatrième trimestre 2019. Cette répartition comprend 341 000 clients payants et 14 000 abonnés promotionnels. Ce nombre est légèrement en hausse par rapport à il y a un an, lorsque Sirius a ajouté 346 000 nouveaux abonnés. SiriusXM a terminé 2019 avec près de 35 millions d’abonnés – 30 millions en tant qu’abonnés payants.

La mauvaise nouvelle est que Pandora semble perdre ses abonnés à gauche et à droite.

Le quatrième trimestre 2019 a connu une baisse de 88000 abonnés avec seulement 4000 nouveaux abonnements promotionnels payés au cours de la même période. Ce nombre est en légère augmentation par rapport à l’année dernière lorsque Pandora a perdu 85 000 abonnés. L’analyste de B Riley, Zack Silver, estime qu’il y a actuellement 6,45 millions d’abonnés à Pandora.

SiriusXM confirme que les revenus publicitaires de Pandora sont en hausse, malgré la perte d’abonnés. Pandora a récolté 348 millions de dollars au quatrième trimestre 2019, contre 314 millions de dollars en 2018. Ce sont les chiffres les plus élevés jamais vus dans les revenus publicitaires de Pandora.

Malgré la croissance de la publicité, la baisse du nombre d’utilisateurs doit commencer à faire mal. Spotify compte désormais plus de 113 millions d’abonnés payants à travers le monde, tandis qu’Apple Music continue de croître. Même Amazon Music et YouTube Music semblent se développer, tandis que Pandora continue de perdre des abonnés payants.

D’autres services de streaming musical peuvent manger le déjeuner de Pandora. Sirius a lancé des podcasts et du contenu exclusif pour essayer de garder Pandora pertinent parmi ses concurrents. Pandora a même lancé son propre support d’assistant vocal dans le but de rester pertinent dans l’industrie du streaming musical.

Pandora était le service de streaming le plus populaire aux États-Unis en juin 2019, selon la portée de l’application mobile. Mais cela peut ne pas être vrai pour longtemps.

Spotify n’a suivi la portée de Pandora que de 3% – et c’était il y a plus de six mois. Spotify compte plus de 100 millions d’abonnés dans le monde, soit 34% de plus que Pandora.