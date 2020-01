Pantera dépasse 1 milliard de flux

PANTERALe responsable des médias sociaux de ‘a partagé un graphique indiquant que le groupe a dépassé le milliard de flux sur Amazon, Pomme, Deezer, Google et Spotify. Une légende d’accompagnement se lit comme suit: “Merci à tous d’avoir écouté!”

Le batteur Vinnie Paul Abbott et son frère, guitariste “Dimebag” Darrell Abbott, formé PANTERA au milieu des années 80 au Texas. Le groupe a enregistré quatre albums indépendants avant ses débuts en 1990, “Cowboys de l’enfer”, a introduit un son plus lourd et en a fait un favori des fans de métal. 1994 “Bien au-delà de la conduite” a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200 sans bénéficier d’un single commercial.

Quand PANTERA a éclaté au début des années 2000 en raison des tensions entre les Abbotts et chanteur Philip Anselmo, les frères ont commencé un nouveau groupe appelé DAMAGEPLAN. Mais cela a pris fin le 8 décembre 2004, lorsque Darrell Abbott a été abattu sur scène à l’âge de 38 ans par un tireur dérangé alors que le groupe se produisait à la discothèque Alrosa Villa à Columbus, Ohio. Vinnie jamais parlé avec Anselmo à nouveau après la mort de son frère, sentant apparemment que certaines choses Anselmo dit à propos de Darrell dans la presse peut avoir déclenché le tueur.

Il y a quelques années, le bassiste Rex Brown a parlé au “Connaissez-vous Jack?” émission de radio sur PANTERAle succès commercial de “Cowboys de l’enfer”. Il a dit: “Tout était en train de changer à ce moment-là. Tous les groupes de cheveux et tout ce genre de choses. Tout le monde était un peu rassis. Si vous pensez aux chansons en général, il y avait de très bonnes chansons qui ressemblaient à a enlevé tout ça, parce que vous vous êtes retrouvé avec tout ce genre de merde. Je ne dis pas que nous l’avons fait. Mais nous sommes juste arrivés à un moment où nous avons vu une fissure et nous l’avons glissée, et nous avons mis un beaucoup de travail acharné et beaucoup de tournées [into it]. “

Il a poursuivi: “Ces deux premiers records[[‘Cowboys de l’enfer’ et 1992 ‘Étalage vulgaire de pouvoir’], nous avons fait une tournée sans escale. Nous avons eu 32 jours de congé le ‘Cowboys de l’enfer’ tournée, et c’était la période de temps totale entre 18 mois, puis directement de retour dans le studio. “

“Nous venons juste d’arriver à un moment où les gens avaient besoin de nous. Nous restions dans les parkings jusqu’à six heures du matin pour signer des autographes. Je pense que cela a vraiment fait une énorme différence entre nous et les autres groupes qui étaient juste, vous savez , “allez dans le bus et au revoir.” Vous savez, vous rencontrez un gars, et il dit: «Mec, ces gars étaient cool. Et il en parle à un autre ami, et ça se passe comme ça.

“Nous étions le plus grand groupe underground des années 90”, a-t-il ajouté. “Nous n’avions pas beaucoup de MTV [support], nous n’avions pas de radio. Maintenant, vous allez à n’importe quel événement sportif et écoutez l’une de nos chansons lors d’un match de football, ce qui est génial, mais ils n’y toucheraient pas à l’époque. Nous avons donc juste un peu [flew] par le siège de notre pantalon et le genre de D.I.Y., et juste tourné nos mégots et travaillé vraiment, vraiment dur. ”



