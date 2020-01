Pantera dépasse 1 milliard de flux dans les principaux services

Les comptes de médias sociaux de Pantera célèbrent le dépassement d’un milliard de flux musicaux.

Le compte officiel de Pantera indique que le groupe a dépassé le milliard de flux sur Amazon, Apple, Deezer, Google et Spotify. La signification de la publication par “Google” n’est pas claire, car la société possède plusieurs entités de streaming musical. Nous supposons qu’il comprend Google Play Musique, YouTube Musique et YouTube lui-même.

La légende célébrant la nouvelle se lit comme suit: “Merci à tous d’avoir écouté.”

Pantera a été créée au début des années 80 au Texas par les frères Vinnie Paul Abbott et «Dimebag» Darrell Abbott. Le groupe a enregistré quatre albums indépendants avant leur premier grand label en 1990, Cowboys From Hell.

Cet album comportait un son plus lourd et a contribué à leur popularité auprès des metalheads.

Pantera a rompu au début des années 2000 en raison de la tension entre les Abbots et le chanteur Philip Anselmo. Les frères Abbott ont quitté Pantera pour former un nouveau groupe appelé Damageplan. Le nouveau groupe a connu une fin tragique lorsque Dimebag Darrell a été abattu et tué sur scène alors que le groupe se produisait dans une boîte de nuit à Columbus, Ohio.

Selon certaines informations, Vinnie et Anselmo ne se sont jamais réconciliés après la mort de son frère Darrell. Il peut avoir une rancune contre Anselmo pour certaines des choses que la presse a imprimées sur Darrell après avoir parlé à Anselmo.

Pantera a fait une tournée non-stop pour ses albums de 1990 et 1992. Le groupe n’a pris que 32 jours de congé pour la tournée ‘Cowboys From Hell’ avant de retourner au studio.

Dans une interview accordée à une émission de radio, le bassiste Rex Brown a qualifié Pantera de groupe underground le plus important des années 90.

“Nous n’avions pas beaucoup de support MTV; nous n’avions pas de radio. Maintenant, vous allez à n’importe quel événement sportif et écoutez l’une de nos chansons lors d’un match de football, ce qui est génial, mais ils n’y toucheraient pas à l’époque », a-t-il déclaré aux interviewers. “Nous venons de visiter nos mégots et avons travaillé vraiment, vraiment dur.”