Pantera publiera cette année son 20e anniversaire de «Réinventer l’acier»

PANTERA publiera une édition du 20e anniversaire de son dernier album, “Réinventer l’acier”, Plus tard cette année. Plus d’informations seront bientôt disponibles.

Le groupe a confirmé son intention de rééditer l’effort dans un article sur les réseaux sociaux samedi 21 mars. Le groupe a également partagé une vidéo de PANTERAConcert du 20 février 2001 à Minneapolis, Minnesota.

PANTERA a écrit dans une légende d’accompagnement: “Réinventer l’acier fête ses 20 ans aujourd’hui! Nous publierons une édition du 20e anniversaire de Réinventer à un moment donné plus tard cette année (Plus de détails à venir bientôt). En attendant, regardez cette émission en direct de The Real Steel Tour le 20 février 2001. “

Sorti le 21 mars 2000, “Réinventer l’acier” a été certifié or, culminant au n ° 4 sur la Panneau d’affichage graphiques. Avec les célibataires “La révolution est mon nom” et “Je vais jeter une ombre”, les autres titres phares de l’album incluent “Affres de la mort” et “Putain électrique”, qui propose un solo de guitare invité par SLAYERc’est Kerry King.

Dans une interview de 2012 avec Revolver magazine, PANTERA le batteur Vinnie Paul Abbott a déclaré “Réinventer l’acier”: “Je me sentais comme si les choses avaient tourné un coin. Je me sentais comme Phil [[Anselmo, voix]avait découvert certains de ces démons et avait peut-être des gens autour de lui qui voulaient aider au lieu de prendre l’autre direction. Nous voulions en quelque sorte revenir en arrière et vraiment saisir certaines des choses que les gens aimaient le plus ‘Vulgaire [‘Display Of Power]” et «Cowboys [From Hell]”, et PhilLes mots exacts étaient qu’il voulait faire un disque qui était «plus anthémique», lyriquement. Plus de trucs que les gens pourraient chanter. Dîme [[PANTERA guitariste «Dimebag» Darrell Abbott]passé beaucoup de temps en studio avec Phil travailler avec lui sur ses arrangements vocaux et mélodies. “

“J’avais en quelque sorte nettoyé mon numéro,” Anselmo m’a dit. “J’ai eu un nouveau feu allumé sous mes fesses. Dimebag et j’étais très proche de celui-ci. Je me suis présenté pour les jam sessions, et je pense qu’ils ont été impressionnés par la façon dont j’étais. Je n’étais pas tout foutu constamment. C’était une respiration d’air fraîche. Je suppose que je faisais mieux face à la douleur à l’époque, et si j’utilisais, c’était minime et très irrégulier. Mais il y a eu une nouvelle fraternité. Il y avait un sentiment renouvelé de plaisir avec l’écriture de chansons. J’ai passé beaucoup de temps à Dimebagmaison sur la course particulière. Je me souviens que sa mère est décédée, alors que nous faisions ce record, d’un cancer. J’étais porteur à l’enterrement. C’était donc aussi un lien. La mère de quelqu’un passe et c’est très important. Surtout elle. Elle était une grande partie de leur vie, dans ma vie et dans Rexc’est[[marron, basse]la vie. C’était une affaire lourde. J’étais là pour ça. J’adore ce disque. “

Rex a déclaré: “Ce record est la fin, donc il est difficile d’en parler. Pour moi, c’est une excellente dernière performance. Une chose que nous avons toujours dit, c’est que vous n’êtes aussi bon que votre dernier spectacle.” Ou votre dernière note, ou la dernière chose que vous faites. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Tout pourrait se terminer. Et je serai foutu si ce n’était pas le cas. ”



