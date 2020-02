Pantha du Prince annonce un nouvel album et partage une vidéo pour une nouvelle chanson: Regarder

Le producteur berlinois Hendrik Weber, alias Pantha du Prince, a annoncé son prochain album. Ça s’appelle Conférence des arbres, et ça sortira le 6 mars via Modern Recordings. Avant le nouvel album, Weber a partagé le single principal «Pius in Tacet», ainsi que le visuel qui l’accompagne. Regardez des personnages masqués danser à travers la forêt dans le clip ci-dessous et faites défiler la liste des pistes de l’album.

La Conférence des arbres comprend des contributions des percussionnistes Håkon Stene, Bendik Hovik Kjeldsberg, Manuel Chittka et du musicien de jazz Friedrich Paravicini. L’album a été enregistré, en partie, à l’aide d’instruments en bois que Weber a lui-même fabriqués. “Passer tellement de temps devant l’ordinateur et travailler avec des machines électroniques a commencé à me sembler un peu sombre”, a déclaré Weber dans un communiqué de presse. «Je voulais trouver un moyen de passer plus de temps à l’extérieur et de le légitimer avec l’art.»

Le dernier album studio d’Hendrik Weber en tant que Pantha du Prince était The Triad de 2016. Revisitez l’interview de Pitchfork en 2010 avec Pantha du Prince.

Conférence des arbres:

01 Approche dans une brise

02 Glace chatoyante transparente

03 Tenir le chêne

04 Quand on parle

05 Roots Making Family

06 Le territoire de la Couronne

07 Dérive spatio-temporelle de Supernova

08 Silentium Larix

09 Pie dans Tacet

10 Lichtung

