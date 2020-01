Papa recrée “Thundersrtuck” d’AC / DC avec des sons de bébé

L’une des parties fondamentales de la mise en place d’un bon remix et ne sonnant pas exactement la même chose que la chanson originale et les 4000 autres remixes, est de donner une touche de créativité à la question. Et surtout, quand vous allez monter une nouvelle version d’un classique du rock. Eh bien, c’est précisément à cause de sa touche d’originalité, que le remix suivant mérite d’être partagé. Un Youtuber du nom de Matt MacMillan, a osé une nouvelle version de la légendaire chanson “Thundersrtuck” d’AC / DC, mais n’a pas utilisé d’instruments … Il l’a fait avec des sons émis par son bébé!

Matt MacMillan a enregistré ces sons pendant une année entière. Des sons qui vont des rires tendres, des éternuements, des coups avec les mains et bien d’autres encore pour les assembler et en faire l’un des meilleurs remixes du succès de 1990. Avec un programme qui vous a évidemment aidé à affiner votre bébé et une excellente édition, la vidéo suivante a été mise en place:

Dans d’autres nouvelles nouvelles et excellentes, Eddie McGuire a révélé qu’AC / DC prévoit de sortir un nouvel album dans les deux prochains mois et éventuellement de partir en tournée avec Brian Johnson et Phil Rudd inclus dans la programmation.

S’exprimant sur son programme Triple M à Melbourne, Eddie a déclaré: «Mon email est qu’il y aura un nouvel album sorti par AC / DC (en) février / mars de cette année, mais aussi qu’AC / DC sera en tournée en Australie en octobre / novembre. de 2020 ». “Et après beaucoup de travail et beaucoup de recherches techniques, ils ont pu obtenir une aide auditive spéciale pour Brian Johnson, qui sera en charge.”

“Ils ont eu quelques changements pendant le voyage, mais Angus devant, Brian Johnson chantant et peut-être Phil Rudd, après les problèmes qu’il a eu ces derniers temps”McGuire a terminé.

Ce nouveau matériel arriverait six ans après la sortie de Rock or Bust, son album studio numéro 17. J’espère que McGuire a raison et que nous écoutons à nouveau la guitare rock d’Angus Young.