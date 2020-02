Papa Roach Frontman revient sur “ Infest ”: “ Je tirais sur tous les cylindres à ce moment-là en tant qu’écrivain ”

PAPA ROACH chanteur Jacoby Shaddix a parlé à “Coup de fouet”, les KLOS émission de radio animée par Full Metal Jackie, à propos du 20e anniversaire de son album révolutionnaire des années 2000 “Infester”. Lorsqu’on lui a demandé quelle heure avait révélé cet album qu’il n’avait jamais réalisé jusqu’à présent, Jacoby a déclaré (entendre l’audio ci-dessous): “Le temps a révélé que celui-ci est un classique – directement. Il y a tellement de gens à travers le monde qui continuent de référencer ce disque comme disant que c’est le disque qui a amené les gens à la musique métal ou rock Tant de personnes, au fil des ans, ont [said], ‘Cet album ‘Infester’ c’est le disque qui m’a donné envie de prendre une guitare et de commencer à jouer de la guitare. Musicalement, il a résisté à l’épreuve du temps. Et sur le plan lyrique, je pense surtout aussi, c’est un de ces disques que je reviens et que j’écoute et je me dis, ‘Mec, j’étais vraiment …’ J’avais l’impression de tirer sur tous les cylindres à ce moment-là en tant que écrivain. Et donc, cela a définitivement établi une référence pour moi en tant qu’écrivain pour pouvoir écrire de la musique qui signifie quelque chose pour moi et pas simplement dire: «D’accord, cool. Je vais juste entrer et dire n’importe quoi. Parce que je pourrais faire ça et juste cracher «bla bla bla», mais ce n’est pas le but. Et donc c’est définitivement l’un de ces disques que je regarde avec amour et que je l’utilise comme référence pour créer à l’avenir. “

PAPA ROACHdeuxième album complet et première sortie de label majeur, “Infester” a culminé au n ° 5 du palmarès Billboard 200 et a été certifié triple platine pour des ventes de trois millions d’exemplaires aux États-Unis seulement. Il a présenté le single à succès “Dernier recours”.

Shaddix Raconté Le pouls de la radio il y a quelque temps PAPA ROACH était un groupe assez différent dans les premiers jours avant “Infester” les mettre sur la carte. “Oh mon Dieu, nous avons sucé!” il a dit. “Nous étions horribles. Nous étions le groupe le plus bâclé. À l’époque, nous ne l’avons pas fait pour une carrière, nous l’avons fait parce que nous voulons juste nous amuser.”

Sur la popularité durable de “Dernier recours”, qui a récemment adopté 100 millions de vues sur Youtube, Shaddix dit dit au Michigan Z93: “Un de mes meilleurs amis, il a essayé de se suicider. Nous vivions ensemble dans une maison. J’ai 17 ans, et mon meilleur ami a essayé de se suicider. Et ce fut une expérience traumatisante. Je chante la chanson d’un point de vue à la première personne juste pour le faire … C’est comme ça que j’écris de la musique. C’est juste fou combien de personnes ont utilisé cette chanson comme source de force. “

PAPA ROACH soutiendra POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS lors d’une tournée nord-américaine au printemps. Le trek débute le 8 avril à Sunrise, en Floride, et se termine le 20 mai à St. Paul, au Minnesota. JE PREVAUCHE et ICE NINE KILLS se joindra à fournir un soutien supplémentaire sur le road trip.

PAPA ROACHdernier album de, “A qui faites-vous confiance?”, est arrivé en janvier 2019.



