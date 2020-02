Papa Roach jouera des spectacles spéciaux pour célébrer le 20e anniversaire d’Infest

Jacoby Shaddix a confirmé que PAPA ROACH jouera des spectacles spéciaux pour célébrer le 20e anniversaire de l’album révolutionnaire du groupe, “Infester”, cette année.

Le deuxième album complet du groupe et la première sortie majeure du label, “Infest” a culminé au n ° 5 du palmarès Billboard 200 et a été certifié triple platine par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour des ventes dépassant les trois millions d’exemplaires aux États-Unis seulement.

En parlant à Linea Rock en Italie plus tôt cette semaine, Jacoby dit que des plans sont en cours pour PAPA ROACH pour marquer le jalon de deux décennies du LP.

“Nous avons fait des choses vraiment cool en studio autour de certains des enregistrements précédents, et nous avons des trucs géniaux à sortir ici tout au long de l’année, donc nous allons célébrer cet album à coup sûr – à cent pour cent, certainement, “a déclaré le chanteur. “Et puis nous avons aussi des annonces autour de certains concerts que nous allons faire pour célébrer l’album aussi. Donc je ne peux pas laisser le chat sortir du sac complètement, mais oui, nous devons le célébrer. C’est un classique culte et un best-seller. “

Shaddix a également parlé de la popularité durable de “Infester”l’hymne du rap-rock “Dernier recours”, qui a récemment adopté 100 millions de vues sur Youtube.

“C’est notre classique”, a-t-il déclaré. “Ce truc, ça nous a donné une telle pertinence, même dans la culture pop. Les gens font des mèmes – ‘Coupez ma vie en pizza.’ J’adore ça. Parce que maintenant je ne prends pas ça trop au sérieux, parce que ça fait partie intégrante de la culture pop, mais aussi la réalité est que cela est parlé à beaucoup de cœurs qui ont été dans cette obscurité, et qui vont, “Hé, mec, il y a de l’espoir. Tu peux en sortir. Tu n’as pas à rester là-dedans.” “

Shaddix a également parlé PAPA ROACHprévoit d’écrire et d’enregistrer le suivi de l’an dernier “A qui faites-vous confiance?” album.

“Je pense que la façon dont nous avons enregistré des enregistrements évolue”, a-t-il déclaré. “Je suppose qu’il semble que le monde bouge plus vite. Et donc nous voulons sortir de la musique à ce rythme. Nous avons l’énergie, nous avons la créativité – allez-y. Alors maintenant, au lieu de rentrer à la maison – disons, nous avons un mois entre les tournées – nous prendrons une semaine et nous irons en studio et nous écrirons. Et lors de cette prochaine tournée en Amérique, nous allons faire sortir un de nos producteurs sur la route et nous je vais écrire sur la route et juste expérimenter avec ça. J’avais l’habitude de ne jamais écrire sur la route, et maintenant je me dis, “Mec, je me sens inspiré quand je suis ici.” Pourquoi ne pas capturer ces moments et voir comment l’énergie d’être ici dans cet espace créatif et de voyager à travers le monde, comment cela influencerait le son de notre groupe.

“Nous avons fait quatre chansons”, a-t-il poursuivi. “Donc, nous sommes vraiment excités. Nous avons quelques bangers riffing. Quelques-uns des nouveaux sont sur le côté plus lourd, que nous voulions en quelque sorte revenir en arrière dans ce monde et voir à quoi cela ressemblait, et c’est un son excitant … Les deux autres pistes sont un peu plus expérimentales et nous repoussons les limites. Mais de différentes manières. Il y a quelques pistes où mes compétences en rap progressent un peu. J’ai vraiment travaillé pour affiner ces compétences, parce que je me suis prouvé, je pense, en tant que chanteur de rock valide. Et donc c’est, comme, comment je me perfectionne ici? C’est juste, comme, rester passionné – je pense que c’est l’objectif principal derrière tout cela. “

PAPA ROACH est actuellement en tournée européenne pour “A qui faites-vous confiance?”, avec ICE NINE KILLS et HOLLYWOOD UNDEAD justificatif.



