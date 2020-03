Papa Roach: les cinq derniers spectacles de la tournée européenne annulés en raison des problèmes de coronavirus

PAPA ROACH a été contraint d’annuler les cinq derniers concerts de sa tournée européenne actuelle en raison d’une épidémie à propagation rapide du nouveau coronavirus.

Les rockers californiens ont annoncé l’annulation dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit: “Malheureusement, en raison du CORONAVIRUS / COVID-19 et des dernières restrictions gouvernementales en matière de rassemblements publics, nos concerts à Paris, Tilburg, Düsseldorf, Hambourg et Copenhague ont été annulés par les autorités locales. Cette tournée était tellement épique. , nous avons essayé d’exécuter tous nos spectacles, donc nous sommes tous vidés!

“Nous travaillons avec notre équipe pour reprogrammer ces villes, mais pour le moment, rien ne peut être confirmé car les informations changent quotidiennement. Veuillez être patient pendant que nous naviguons à travers ces précautions nécessaires. Accrochez-vous à votre ticket et nous en ajouterons quelques-unes plus de villes.

“Enfin, merci à vous tous qui êtes venus nous voir. Lavez-vous les mains et soyez en sécurité!”

Spectacles concernés:

13 mars – Zénith de Paris – Paris, France



14 mars – Poppodium 013 – Tilburg, Pays-Bas



16 mars – Mitsubushi Electric Halle – Düsseldorf, Allemagne



17 mars – Barclaycard Arena Hamburg – Hambourg, Allemagne



18 mars – Vega – Copenhague, Danemark

COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert.

Ce nouveau virus et cette nouvelle maladie étaient inconnus avant le début de l’épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.

Le virus a infecté plus de 115800 personnes – dont au moins 1000 aux États-Unis – et tué plus de 4200 dans le monde, selon CNN.

Un certain nombre d’actes ont annulé ou reporté des tournées dans le monde en raison de l’épidémie en cours, notamment CONFITURE DE PERLES, NŒUD COULANT, SONS OF APOLLO, BOBINE DE LACUNE et TRIVIUM.

De nombreux experts ont déclaré que le grand public réagissait de manière excessive à l’épidémie, les gens étant amenés à croire que l’épidémie était plus grande, plus proche et plus dangereuse qu’elle ne l’est réellement.

Jusqu’à la semaine dernière, le virus avait principalement touché la scène en direct en Europe et en Asie. Mais avec l’augmentation du nombre d’infections et de décès aux États-Unis, l’industrie américaine a commencé à voir les effets, avec la Festival de musique et d’arts de Coachella Valley reporté et Sud par sud-ouest annulé.



