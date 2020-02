Pär Sundström dit qu’il serait «difficile» pour Sabaton d’écrire sur des sujets autres que l’histoire

Iain Purdie du Moshville Times a réalisé une interview avec le bassiste Pär Sundström des métalliers suédois SABATON avant le concert du groupe le 8 février au Wembley Arena de Londres, Angleterre, Royaume-Uni. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur les origines de SABATON:

Par: “Nous avons commencé comme la plupart des groupes. Nous étions quelques gars qui traînaient et nous voulions faire partie d’un groupe. Vous en parlez juste pendant que vous faites la fête et que vous buvez, puis, finalement, vous décidez: ‘Allons à une répétition chambre et apporter nos instruments et voir ce qui en sort. ” Voilà donc comment cela a commencé pour SABATON ainsi que. Bien sûr, au début, il y a tous [instances where] un gars entre, un autre entre dans le groupe – avant qu’on nous appelle SABATON, on nous a appelés TEMPS INFINI. Il n’y avait pas de musique enregistrée à ce moment ou quoi que ce soit. Nous venons de répéter plusieurs fois. Nous avons beaucoup changé avec les membres du groupe jusqu’à ce que nous trouvions quelque chose de stable. Bien sûr, il y a toujours des détails que je peux vous dire pendant deux heures à ce sujet, mais je pense que les choses sont devenues intéressantes vers l’année 99, 2000 quand nous nous sommes appelés SABATON. Nous avons joué sur des sites locaux dans des clubs locaux et tout ce que nous pouvions trouver. Nous avons obtenu un suivi et nous avons juste continué. “

Sur la façon dont il est entré dans la musique heavy metal:

Par: “Quand j’étais petite, ma sœur m’a nourri de tout type de musique qu’elle écoutait et en fait ne l’écoutait pas. Parce qu’elle m’a donné les CD qui étaient les meilleures chansons du mois dernier, et donc j’ai hérité de la musique qu’elle ne voulait pas Et, à un moment donné, notre voisine, qui était sa meilleure amie, est entrée et a dit: “Vous devez arrêter d’enseigner à votre petit frère à écouter de la musique de merde. Il a besoin d’avoir une bonne chose.” Donc, Matthias était son nom, il m’a montré son IRON MAIDEN affiches. Il avait un amplificateur Marshall; il a joué de la guitare et joué avec certains IRON MAIDEN et c’était, genre, ‘Wow. Cette! Quel son. ‘ Il avait toutes les affiches, puis j’ai été accroché. J’ai aimé les groupes comme METALLICA et GUNS N ‘ROSES avant, parce que tout le monde le faisait, parce que c’était dans les charts et c’était populaire, donc ma sœur n’aimait pas ça et elle me les donnait. J’en ai hérité aussi avec tout le reste. “

Pourquoi SABATON a décidé d’utiliser des thèmes historiques pour leurs albums studio:

Par: “Pour les fans. Les réactions des fans et nos sentiments,” D’accord, c’était génial de l’écrire. ” Les premiers albums, qui avaient des sujets sur n’importe quoi. C’était juste un mal nécessaire pour écrire les paroles. ‘Primo Victoria’, nous avons senti: «D’accord. Les paroles ont un sens. ‘ Les fans ont dit: “Wow, c’est tellement cool.” Nous avons dit: «Ils le veulent et nous sommes heureux de l’écrire au lieu d’écrire quelque chose qui est d’un mal nécessaire. Nous en avons fini avec ça après, et nous nous sommes dit: «D’accord. Cool. Restons avec lui pendant un moment. Nous faisions «Attero Dominatus». Les fans y étaient profondément connectés; alors nous étions un peu coincés dedans. Maintenant, il est difficile de marcher dans une autre direction, mais je ne veux pas. “

Sur son truc préféré SABATON:

Par: “Pour moi, c’est le package. J’aime les voyages. J’aime jouer sur scène. J’aime les répétitions. J’aime travailler sur les chansons. J’aime faire la chaîne Sabaton History. J’aime en parler. J’aime la partie business J’aime la planification, l’exécution des idées, donc, pour moi, c’est le package. Je ne peux pas vraiment sortir ceci et cela, mais peut-être que je suis sur scène, c’est le top, mais j’aime tellement les autres trucs aussi, ce qui me rend tout à fait unique parce que la plupart des artistes se plaignent de tous les voyages, de l’attente, du bla, du bla, mais j’en apprécie chaque partie. Le bus, j’adore. Les vols, j’adore. Je vais bien. [Laughs]”

Sur leur récente collaboration avec des violoncellistes finlandais APOCALYPTICA:

Par: “J’étais assis dans mon bureau et je réfléchissais aux groupes que nous allons faire cette tournée. C’était il y a environ deux ans ou quelque chose comme ça, un peu plus. Moi et mon assistant sommes assis, et je suis défi comme ça ou cela, et nous examinons le nombre de ventes de différents artistes et nous écoutons beaucoup, nous avons cette session. Et puis, elle est, comme, “Qu’en est-il APOCALYPTICA? Elle les jouait et elle avait assisté à un spectacle de APOCALYPTICA à Athènes, et je me dis: “C’est intéressant.” Nous écoutions, et j’ai vu dans ma tête comment nous pouvions faire quelque chose de plus profond que de simplement les avoir comme invité spécial ou quelque chose comme ça. J’ai eu quelques idées et j’ai vérifié leur calendrier. J’ai vu qu’ils avaient un spectacle à Madrid, je prends immédiatement l’avion. Je descends à Madrid, je rencontre les gars et je dis: “Hé, j’ai une idée.” Ils étaient comme, “Whoa!” Parce que la dernière fois qu’ils ont soutenu quelque chose, ils ont soutenu RAMMSTEIN en 2004, donc ils ne partent pas vraiment en tournée de support, si je comprends bien. Ils étaient, comme, ‘Hmmm. C’est tellement bizarre pour nous, mais peut-être. Ensuite, nous avons discuté et ils ont aimé l’idée. Je n’ai pas seulement présenté l’idée qu’ils partent en tournée avec nous. J’ai présenté tellement de choses différentes que je voulais. Je voulais qu’ils fassent sortir la chanson avant nous. Je voulais écrire des chansons ensemble, jouer ensemble et je voulais les inviter à Sabaton Open Air. Ils étaient, comme, “Wow, c’est tout ça derrière.” Et, à la fin, maintenant nous sommes ici. Maintenant, nous en avons presque fini. C’est horrible, car je l’aime beaucoup. Il s’est avéré vraiment bien, tout avec eux. Nous sommes tous heureux. C’est une bonne chose réussie. “

SABATONdernier album studio, “La grande Guerre” a été publié en juillet 2019 via Dossiers d’explosion nucléaire. Le groupe a commencé à enregistrer le disque exactement 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale (11 novembre 1918) et a pris trois mois de travail intensif pour terminer l’album avec un producteur et collaborateur de longue date. Jonas Kjellgren à Salon noir studios. L’effort a été maîtrisé par Maor Appelbaum et l’œuvre a de nouveau été créée par Peter Sallaí.